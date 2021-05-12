Главный санитарный врач Якутии рекомендует вернуться на дистанционку

Сегодня, 12 мая, глава Якутии Айсен Николаев провел заседание республиканского оперштаба. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Афанасий Ноев.

Айсен Николаев заострил внимание на несоблюдение действующих ограничительных мер со стороны предприятий торговли, на слабое проведение дезинфекции общественных пространств, общественного транспорта, на нарушение масочного режима и социального дистанцирования.

Ил Дархан подчеркнул, что во многом именно элементарное несоблюдение мер профилактики является главной причиной роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Ольга Балабкина, вице-премьер Якутии, проинформировала о текущей эпидобстановке в районах, в которых наблюдается высокий рост заболеваемости. На местах принимаются оперативные меры по противодействию вирусу.

Отмечено, что разворачиваются дополнительные койки для ковидных больных в Якутске, в центральных районных больницах.

Сегодня от коронавируса свободны 14 районов Якутии, тем не менее, по словам Ольги Балабкиной, вызывает беспокойство выявление единичных случаев в Верхоянском и Оймяконском улусах. Каждый случай отслеживается до конца.

Принимаются меры по усилению работы административных комиссий с привлечением правоохранительных органов.

Ольга Балабкина отметила, что в целом эпидситуация в регионе находится под контролем.

Елена Борисова, министр здравоохранения Якутии, добавила, что ресурсы по наращиванию коек, по медицинским кадрам в республике имеются.

Растет заболеваемость среди беременных женщин. В данное время болеют 59 женщин, есть тяжелые случаи.

Министр отметила рост заболеваемости среди детей, особенно в возрастной группе от 7 до 14 лет.

Продолжается вакцинация. Всего провакцинировано 113 299 человек, из них 91 513 человек прошли полный курс, в том числе более 29 тысяч пожилых якутян. Темпы вакцинирования среди старшего поколения растут.

Всего в Якутию поступило более 136 тысяч доз вакцин против коронавируса.

Маргарита Игнатьева, главный санитарный врач по РС(Я), обратила внимание на рост заболеваемости среди офисных работников. Предложила рекомендовать работодателям перевод сотрудников на дистанционный формат работы, также внести дополнительные ограничительные меры по проведению массовых мероприятий, по деятельности досуговых и развлекательных заведений, в том числе детских.

Владимир Прокопенко, министр МВД по РС(Я), проинформировал о том, что за последнюю неделю проведено более пяти тысяч разъяснительных бесед с гражданами по соблюдению ограничительных мер. 136 человек привлечены к ответственности за нарушение данных мер, также выявлен факт проведения концерта юридическим лицом с участием зрителей в количестве более 100 человек.

Ежедневно 140 полицейских осуществляют контроль за соблюдением масочного режима, проводится проверка по соблюдению режима среди амбулаторных больных, выявлено 14 нарушений.

Завершая заседание республиканского оперштаба, Айсен Николаев особо подчеркнул, что необходимо в первую очередь соблюдать уже действующие ограничительные меры, принципиально усилить дезинфекцию в оптовых базах, в общественных местах и общественном транспорте, строго соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.