Главный санитарный врач Якутии о коронавирусе из Китая

В Якутии усилен санэпидконтроль в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

Заместитель председателя правительства РС(Я) Ольга Балабкина провела совещание по принятию комплексных мер в целях недопущения распространения на территории республики коронавируса. Поручение по принятию срочных мер правительству РС(Я) дал глава Якутии Айсен Николаев вчера, 27 января.

Маргарита Игнатьева, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РС(Я), проинформировала о мероприятиях по усилению санитарно-эпидемиологического контроля.

По поручению главы Якутии Айсена Николаева принят оперативный план профилактических мероприятий.

Особое внимание уделяется проверке всех международных бортов, прибывающих в аэропорт Якутска. Каждый пассажир международного рейса проходит медицинский контроль.

«Через посылки и продукты питания коронавирус не передается», — сказала Маргарита Игнатьева.

Главный санитарный врач Якутии обратила внимание на необходимость особого контроля за прибытием иностранных студентов в Якутск после зимних каникул. В скором времени ожидается прибытие студентов из Китая, которые учатся в СВФУ. Ольга Балабкина напомнила о необходимости обязательного учета 87 якутских студентов, которые учатся в Китае.

Министр здравоохранения Елена Борисова сообщила, что сегодня в Якутске идет обучение и подготовка врачей и медицинских служб для грамотного реагирования по четкому алгоритму действий при возможном выявлении инфицированного коронавирусом человека, в больницах обеспечена высокая готовность по приему пациентов на стационарное лечение.

Ольга Балабкина подчеркнула, что нужно постоянно быть готовыми к любому повороту событий, несмотря на то, что Якутия не является приграничным регионом, нужно сохранять режим повышенной готовности. Вице-премьер обратила внимание на важность обеспечения медицинскими препаратами, средствами индивидуальной защиты от вируса, контроля за динамикой цен на противовирусные средства в аптеках.