Главный ревматолог ДФО: Наша цель — открыть в Якутске Республиканский ревматологический центр

На прошлой неделе с рабочим визитом в Якутске побывала главный внештатный ревматолог Дальневосточного федерального округа, д.м.н., профессор кафедры терапии и профилактической медицины Института повышения квалификации специалистов здравоохранения, клинический руководитель краевого клинического ревматологического центра Эльвира ОТТЕВА.

По вопросу развития медицинской помощи по профилю ревматология и открытия дневного стационара ревматологического отделения Якутской республиканской клинической больницы Эльвира ОТТЕВА встретилась с министром здравоохранения республики Еленой БОРИСОВОЙ, с начальником Управления организации ОМС ТФОМС Марией КУПРИЯНОВОЙ и главным врачом ЯРКБ Николаем ВАСИЛЬЕВЫМ.

— С министром здравоохранения мы говорили о модернизации ревматологической службы республики, о том, как помочь ревматологам и их пациентам, — сказала профессор. — Я не первый раз в Якутске и знаю, как работают ваши врачи, их отношение к больным. У вас очень квалифицированные доктора. В прошлом году, понятно, было не до ревматических больных, но пациенты ревматологов, хоть и в усеченном варианте, но получали специализированную помощь. Наша цель на будущее – открыть в Якутске Республиканский клинический ревматологический центр. К круглосуточному стационару клинической больницы добавится дневной стационар. Мы планируем не только дневной стационар и поликлинику, но и межрегиональные опорные пункты в северных районах Якутии, чтобы там, на месте врачи оказывали высокотехнологичную помощь, чтобы люди могли получать ее без какой-либо задержки. Это было бы удобно для пациентов, поскольку лечение будет приближено именно к ним. Мы обговорили даже такие варианты, как преференция, когда ревматических больных нужно оперировать, о взаимодействии с травматологами-ортопедами. Пионерами станут ревматологи, со временем к ним подключатся дерматологи и гастроэнтерологи. В ТФОМС мы обсудили вопросы планирования объемов медицинской помощи и их финансового обеспечения по профилю ревматология.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что проблема ревматических заболеваний для нашей республики очень актуальна, численность пациентов ревматологов постоянно растет, и то, что вопрос с открытием дневного стационара на базе ЯРКБ и межрегиональных опорных пунктов решается, позволяет надеяться на улучшение ситуации с лечением ревматических заболеваний.

— Тяжелые ревматические заболевания хронические, больные страдают ими пожизненно, — говорят врачи-ревматологи, а значит, и лечение им требуется постоянно.

Профессор Оттева побывала в ревматологическом отделении Якутской республиканской клинической больницы, где осмотрела тяжелых пациентов, провела заочные консультации, а потом провела семинар для врачей-ревматологов.

Разговор с коллегами Эльвира Николаевна начала с обсуждения неординарных случаев, встретившихся в ходе осмотра и консультаций в отделении больницы. Разговор шел детальный, в формате обсуждения случаев из практики.

Слушая выступления якутских коллег, профессор заинтересовалась их опытом лечения ревматических заболеваний, наработанным в период пандемии и, завершая семинар, предложила сотрудничество ревматологам ЯРКБ в плане проведения совместных исследований.