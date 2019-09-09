Главный приз на скачках в Мегино-Кангаласском улусе выиграл Анкенди

На прошедших выходных завершились скачки на призы администрации Мегино-Кангаласского улуса, которые собрали тридцать участников. Главный забег в этот день выиграл Анкенди.

Зрелищные скачки на ипподроме «Куон Харах» прошли 7 сентября, всего в программу вошли пять забегов. На дистанции 1000 метров победил Тумэн из Хангаласского улуса, со временем 1 минута 4 секунды. За ним прибежали Губернатор и Арылхан.

Забег на дистанции 2400 метров выиграла Кэрэл из Намского улуса (2 минуты 44 секунды). Затем финишировали Совдияна и Сандал. Дистанция 1600 метров покорилась Суфражистке (1 минута 44 секунды).

Приз Мегино-Кангаласского улуса на 1800 метров достался недавно привезенному скакуну Анкенди (1 минута 52 секунды), Мейзи Кинг – второй, Есаул – третий. Приз ипподрома «Куен Харах» выиграл Айнцер Гут, ним прибежали Тускул и Найт Шот.