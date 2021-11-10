10.11.2021
09:54
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Культура
Главный приз кинофестиваля SIFFA в Сочи — у фильма «Тыгын Дархан»!
Как сообщили на телеканале «РОССИЯ.Сочи», главный приз основного жюри международного кинофестиваля SIFFA в Сочи получил якутский фильм «Тыгын Дархан» 2020 года режиссёра Никиты Аржакова по мотивам романов Василия Семеновича Яковлева — Далана «Тыгын Дархан» и «Глухой Вилюй». Ранее «Тыгын Дархан» получил главные призы исторического кинофестиваля «Вече».
Якутское кино продолжает победное турне по кинофестивалям!
Фото: ТВ "Россия.Сочи"
Источник: ТВ "Россия.Сочи"
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