Главный приз «Хаар айан» уехал в Татту

В Хангаласском улусе завершились экстремальные гонки на автомашинах УАЗ «Хаар айан». На чемпионате, прошедшем в местности Аан с. Немюгюнцы, собрались участники из г. Якутска и 9 районов Якутии. Гонки прошли по четырем этапам: «УАЗ-спринт», «Автобиатлон», «Дрэг-рейсинг» и преодоление снежной целины «Суперэкстрим». Отдельным этапом прошел конкурс для женщин «Автоледи».

В 2021 году помимо самих гонок прошел конкурс на лучшее оформление транспортного средства — его тематикой стал национальный парк «Ленские столбы». Так, были выбраны победители в трех номинациях. Победителем «Самое креативное авто» стала команда К-2 из Намского улуса, «Творческое оформление» — команда «Якудза», представляющая г. Якутск и победа в номинации ️«Лучший дизайн» присуждена команде «Хищник» из Олекминского улуса.

Также участники соревновались в лучшем оформлении на тему «Юбилей Николая Румянцева», к 60-летнему юбилею которого приурочен данный чемпионат. Команда «Хищник» из Олекминского улуса здесь заняла 1 место.

В конкурсном этапе «УАЗ-спринт» 1 место заняла команда Таттинского улуса, 2 место — Чурапчинский улус, тройку замкнула команда из Олекмы.

В «Автобиатлоне» в лидеры выбились автолюбители из Чурапчи, «серебро» и «бронзу» завоевали команды из Намского улуса.

В «Дрэг-рейсинге» равных себе не нашла команда из Чурапчи, второе место занял Хангаласский улус, тройку замкнула также команда из Чурапчинского улуса.

В «Суперэкстриме» Таатта заняла 1 место, 2 место заняла команда из Намцев, тройку замкнул Хангаласский улус.

В «Автоледи» нюрбинские автолюбительницы заняли 1 место, «серебро» завоевал Намский улус, а участницы из Усть-Алданского улуса замкнули тройку лидеров.

Также для штурманов прошел отдельный этап «Бег по снегу». Здесь 1 место заслуженно завоевал Спартак Стручков из Хангаласского улуса, представляющий экипаж «Бэриэччит-2». Из экипажа «Атлас» также из Хангаласского улуса Сергей Романов занял 2 место, Александр Жараев, экипаж «Таатта Хантер» из Таттинского улуса завоевал «бронзу».

Среди механиков лучшим признан Антон Васильев из Усть-Алданского улуса, Тимур Егомин из Нюрбы занял 2 место, Нарген Шестаков из Кобяйского улуса занял 3 место.

По итогам чемпионата в общекомандном зачете 1 место присуждено Хангаласскому улусу, серебряными призерами стали автолюбители из Чурапчинского улуса, а на 3 место встала команда Таттинского улуса.

Абсолютным победителем зимнего республиканского чемпионата по трофи-рейдам «Хаар Айан — Кубок Якутии» 2021 года стал Петр Васильев из Таттинского улуса. Новый УАЗ-Патриот, присужденный автодилером «Колми», уехал в Таатту. Петр Васильев представляет экипаж «Форвард», имеет II спортивный разряд по автомобильному спорту. Всего участвовало 10 команд, это 29 экипажей.

Чемпионат «Хаар Айан — Кубок Якутии» 2021 года прошел незабываемо во многом благодаря спонсорам. Генеральными партнерами выступили ООО «Колми», администрация МР «Хангаласский улус», АО «Сахатранснефтегаз», АО НК «Туймаада-нефть» и АО «Саханефтегазсбыт». Официальные партнеры, внесшие свой вклад — МО «Немюгюнский наслег», НПП «Ленские столбы», Национальная вещательная компания «Саха», ювелирная фирма «Киэргэ», родственники уроженца с. Немюгюнцы, фронтовика Н. И. Корякина и другие. В «Автобиатлоне» также спонсорами выступили Федор Борисов и Станислав Кельциев.

Организаторы анонсировали в скором времени выпуск видеофильма «Хаар Айан — Кубок Якутии», который, надеемся, вы обязательно посмотрите и почувствуете драйв и энергию автомашин, бороздящих снежные просторы.