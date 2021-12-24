Главный приз акции «Путешествуй с нами и получай призы» нашёл своего хозяина

24 декабря главный приз Акции «Путешествуй с нами и получай призы!» вручён победителю. Церемония передачи автомобиля «УАЗ Хантер» состоялась на железнодорожном вокзале станции Нижний Бестях.

Обладателем новенькой автомашины «УАЗ Хантер» стала Екатерина Кузьминична Тарабукина.

Документы и ключи от машины Екатерина получила из рук заместителя генерального директора АО « АК «ЖДЯ» Алексея Местникова и генерального директора ООО «Лена-Транс» Валерия Тё, которые поздравили победительницу Акции с выигрышем, пожелали ей крепкого здоровья, прекрасного новогоднего настроения, удачи и впредь также верить в чудеса.

Екатерина работает акушером в Перинатальном центре. Родом из Мегино-Кангаласского улуса. Когда ей позвонили и сообщили об итогах розыгрыша, она находилась на работе и от волнения даже не сразу поняла, какой приз она выиграла. Со слов Екатерины летом этого года она воспользовалась услугами мультимодальной перевозки.

«Я очень рада выигрышу и очень благодарна вашей компании за этот сюрприз. Это первый мой крупный выигрыш. Буду и дальше пользоваться вашими услугами, очень хорошая компания, безопасные перевозки. Еще раз выражаю благодарность организаторам акции» — поделилась своими впечатлениями Екатерина Тарабукина.

Напомним, акция «Путешествуй с нами и получай призы» проводилась с 25 апреля по 10 декабря 2021 года акционерной компанией «Железные дороги Якутии» совместно с ООО «Лена-Транс».

Для участия в акции необходимо было воспользоваться услугами ООО «Лена-Транс» и мультимодальными перевозками АО «АК «ЖДЯ», включающими проезд железнодорожным транспортом и трансфер от железнодорожного вокзала до города Якутска и обратно, заполнить отрывную часть билета, так называемый купон. Также для участия в акции необходимо было подписаться на страницы Инстаграм АО «АК «ЖДЯ», и ООО «Лена-Транс».

Промежуточные розыгрыши были проведены 2 июля и 3 августа 2021 года в прямом эфире официальных инстаграм аккаунтов @rwyakutia и @ooo_lena_trans. Финальный розыгрыш состоялся 15 декабря 2021 года, на котором помимо различных призов был разыгран главный приз – автомобиль УАЗ Хантер.

Многие участники акции стали счастливыми обладателями электроинструментов, бытовой техники, айфона 12, и наушников AirPods, планшетов, телевизора. Кто-то получил возможность бесплатного проезда на теплоходе «В.Рукавишников», катерах «Марлин», СВП, были разыграны также сертификаты на бесплатный проезд в поезде по маршруту Нижний Бестях – Владивосток – Нижний Бестях, отдых на базе «Нахот» с проездом на поезде до Нерюнгри, сувенирная продукция от компании «Железные дороги Якутии» и многое другое.

Благодарим участников Акции за то, что пользуетесь услугами Акционерной компании «Железные дороги Якутии» и ООО «Лена-Транс».

Поздравляем всех победителей и главного победителя нашей акции Екатерину Кузьминичну Тарабукину, которая в преддверие новогоднего праздника получила такой подарок судьбы и стала обладателем новенькой машины УАЗ Хантер. Желаем вам удачи, новых достижений и всегда верить в чудо. Чудеса сбываются, друзья! Нужно только очень верить и обязательно пользоваться услугами нашей компании — путешествовать поездами и, конечно же, принимать участие в акциях, которые проводит Акционерная компания «Железные дороги Якутии».