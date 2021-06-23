Главный онколог Москвы Игорь Хатьков: Есть основное – хорошая база и хорошая команда

«Сегодня здесь есть все, чтобы оказывать помощь онкобольным на высоком уровне», – так оценил возможности Якутского республиканского онкодиспансера главный онколог Москвы Игорь Хатьков.

В Якутск главный внештатный онколог Департамента здравоохранения Москвы, директор ГБУЗ «Московский клинический НПЦ им.А.Логинова», д.м.н., профессор Игорь Хатьков прибыл для того, чтобы поделиться с коллегами опытом. Причем, не только теоретически, но и практически, на мастер-классах. А рассказать ему есть о чем.

Эксперт мирового уровня в лапароскопической хирургии, Игорь Хатьков одним из первых в России начал применять ее в онкологии, и первым в нашей стране выполнил одну из сложнейших операций в лапароскопии — панкреатодуоденальную резекцию. За успешный опыт развития минитравматичных малоинвазивных технологий в апреле 2021 года был удостоен высшей степени признания мирового хирургического сообщества – стал почетным членом Американской ассоциации хирургов.

В Онкодиспансере Игорь Леонидович провел серию показательных операций при раке поджелудочной железы и желудка. Ассистировали ему – его коллега хирург Московского клинического центра Николай Семенов и врачи республиканского диспансера Анастасия Парфенова, Иван Бодунов. При этом наблюдать за работой мастера могли все хирурги республики – благодаря онлайн трансляции из операционной Онкодиспансера.

— Нередко при таких патологиях операции выполняются открытым доступом. В нашей клинике мы их давно делаем лапароскоспически, и с удовольствием всегда готовы поделиться опытом с коллегами в рамках тиражирования технологий. Подобные курсы у нас проводятся регулярно, — рассказал Игорь Евгеньевич.

Вполне адаптированы к инновациям, по его словам, и технические возможности Якутского онкодиспансера.

— Здесь есть главное: хорошая база и хорошая команда. По итогам обхода и общения с коллегами отмечу, что якутские онкологи организовали онкологическую помощь в соответствии со всеми трендами современной онкологии. Прекрасное оборудование позволяет оказывать медицинскую помощь пациентам на высочайшем уровне и это здесь уже делается по многим направлениям. Но самое главное, здесь работают врачи, стремящиеся к дальнейшему развитию, потому что понимают: всегда есть, куда расти дальше, — заметил Игорь Хатьков.

При этом главный онколог Москвы достаточно позитивно оценивает и те перемены, которые сегодня происходят в онкологической службе страны в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». «Онкослужба сегодня динамично развивается не только в столице России. Во многих регионах строятся диспансеры, туда идет хорошее оснащение, материальная база нашей отрасли улучшается. Но самое главное, что в регионах сегодня появилось немало грамотных, мотивированных специалистов. Так что движение вперед есть везде и это радует», — считает он.

— Игорь Евгеньевич, что сами онкологи ждут от всех этих перемен?