Главный онколог Москвы Игорь Хатьков: Есть основное – хорошая база и хорошая команда
«Сегодня здесь есть все, чтобы оказывать помощь онкобольным на высоком уровне», – так оценил возможности Якутского республиканского онкодиспансера главный онколог Москвы Игорь Хатьков.
В Якутск главный внештатный онколог Департамента здравоохранения Москвы, директор ГБУЗ «Московский клинический НПЦ им.А.Логинова», д.м.н., профессор Игорь Хатьков прибыл для того, чтобы поделиться с коллегами опытом. Причем, не только теоретически, но и практически, на мастер-классах. А рассказать ему есть о чем.
Эксперт мирового уровня в лапароскопической хирургии, Игорь Хатьков одним из первых в России начал применять ее в онкологии, и первым в нашей стране выполнил одну из сложнейших операций в лапароскопии — панкреатодуоденальную резекцию. За успешный опыт развития минитравматичных малоинвазивных технологий в апреле 2021 года был удостоен высшей степени признания мирового хирургического сообщества – стал почетным членом Американской ассоциации хирургов.
В Онкодиспансере Игорь Леонидович провел серию показательных операций при раке поджелудочной железы и желудка. Ассистировали ему – его коллега хирург Московского клинического центра Николай Семенов и врачи республиканского диспансера Анастасия Парфенова, Иван Бодунов. При этом наблюдать за работой мастера могли все хирурги республики – благодаря онлайн трансляции из операционной Онкодиспансера.
— Нередко при таких патологиях операции выполняются открытым доступом. В нашей клинике мы их давно делаем лапароскоспически, и с удовольствием всегда готовы поделиться опытом с коллегами в рамках тиражирования технологий. Подобные курсы у нас проводятся регулярно, — рассказал Игорь Евгеньевич.
Вполне адаптированы к инновациям, по его словам, и технические возможности Якутского онкодиспансера.
— Здесь есть главное: хорошая база и хорошая команда. По итогам обхода и общения с коллегами отмечу, что якутские онкологи организовали онкологическую помощь в соответствии со всеми трендами современной онкологии. Прекрасное оборудование позволяет оказывать медицинскую помощь пациентам на высочайшем уровне и это здесь уже делается по многим направлениям. Но самое главное, здесь работают врачи, стремящиеся к дальнейшему развитию, потому что понимают: всегда есть, куда расти дальше, — заметил Игорь Хатьков.
При этом главный онколог Москвы достаточно позитивно оценивает и те перемены, которые сегодня происходят в онкологической службе страны в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». «Онкослужба сегодня динамично развивается не только в столице России. Во многих регионах строятся диспансеры, туда идет хорошее оснащение, материальная база нашей отрасли улучшается. Но самое главное, что в регионах сегодня появилось немало грамотных, мотивированных специалистов. Так что движение вперед есть везде и это радует», — считает он.
— Игорь Евгеньевич, что сами онкологи ждут от всех этих перемен?
— Если в онкодиспансерах улучшается оборудование, значит, можно сказать, они уже многого дождались. Потому что современная техника – это новые возможности для внедрения тех прорывных технологий, которые появляются в онкологической практике. А значит, шанс помочь пациентам даже в очень сложных случаях, — сказал он. — Нам, онкологам, осталось дождаться, пожалуй, только, чтобы люди привыкли обращаться к нам как можно раньше. Чтобы они следили за своим здоровьем, обращали внимание на те симптомы-сигналы, которые подает организм. И чтобы доверяли врачам…
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