Главный невролог РФ оценил уровень медицины Якутии

В Якутске с рабочим визитом находится главный внештатный невролог Минздрава РФ Николай Шамалов. Он посетил новый кардио-сосудистый центр, ознакомился с возможностями региона в лечении пациентов с инсультом. О том, какой уровень показывает система здравоохранения региона, невролог рассказал корреспонденту ЯСИА.

«Уровень медицины в регионе действительно очень высокий. Сейчас наша задача заключается в том, чтобы двигаться дальше и улучшать качество помощи больным с инсультом путём более широкого использования современных телемедицинских и информационных технологий», — отметил главный невролог РФ.

Совместно с ведущими неврологами страны сегодня в Республиканской больнице №2 — Центре экстренной медицинской помощи провели мастер-класс по телетромболизису с подключением Хангаласской центральной районной больницы. Отметим, Якутия – один из первых регионов страны, где внедряют новый метод телемедицины. Телетромболизис позволяет решить проблему доступности квалифицированного специалиста или независимого эксперта на этапе принятия решения о целесообразности проведения тромболитической терапии и последующего ведения пациента, особенно в редких и клинически сложных ситуациях. Во время видео-конференц-связи врач-консультант управляет удалённой камерой, что позволяет детально видеть симптомы инсульта и подсчитывать балл по шкале инсульта Национального института здоровья США (NIHSS – National Institutes of Health Stroke Scale).