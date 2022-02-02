Прошка Сунтарский — главный криминальный авторитет Якутии

В скором времени главный криминальный авторитет Якутии Прокопий Тимофеев, также известный как Прошка Сунтарский, намерен покинуть следственный изолятор, где он находится по обвинению в убийстве, и выйти на свободу. Он оказался под арестом после того, как на заброшенной скотобойне вместе с подельниками насмерть забил своего недруга. Однако находясь в СИЗО, Тимофеев умудрился развалить свое уголовное дело, и сейчас у него есть все шансы ускользнуть от правосудия. Надо сказать, что Тимофееву не впервой водить за нос следствие и суд: однажды он уже вышел на свободу на два года раньше срока, предъявив поддельное постановление республиканского Верховного суда. А после еще и взыскал с государства компенсацию за незаконное обвинение. Историю криминального авторитета, научившегося виртуозно ускользать от заслуженного наказания, изучил корреспондент Ленты.ру Игорь Надеждин.

Лента.ру сообщает, что в уголовном мире Прошка Сунтарский считается бродягой: этот титул можно сравнить с чиновником по особым поручениям. Бродяга в преступной иерархии стоит ниже вора в законе, но обладает почти такими же правами и полномочиями. Ему подчиняются и смотрящие, и положенцы.

Будущий обладатель этого титула Прокопий Тимофеев родился в октябре 1985 года в селе Сунтар Якутской АССР. Он стал третьим ребенком в многодетной семье строителя и почетного жителя района Анатолия Тимофеева и его жены, медсестры Акулины. Окончив сельскую школу, Прошка поступил в Якутский государственный инженерно-технологический институт учиться на программиста.

Однако на втором курсе он попал в ДТП, получил тяжелый перелом бедра и взял академический отпуск. А после восстановления Прошка вместе с другом по фамилии Кривошеин до смерти забили в драке молодого человека, за что получили по девять лет лишения свободы.

Прошка с самого детства тяготел к криминалу. По оперативным данным, он причастен к разбоям, грабежам и автоугонам. Но главное — он прирожденный лидер, тонкий психолог и отличный организатор. А драка, за которую его осудили в 2005 году, на деле была разборкой между двумя криминальными бригадами из-за передела сфер влияния

Сергей (имя изменено)высокопоставленный сотрудник полиции и специалист по организованной преступности.

Попав сначала в СИЗО, а затем — после приговора — в колонию, Прошка сразу примкнул к «отрицалову» — немногочисленным в Якутии осужденным, придерживающимся воровских традиций. Очень быстро он стал беспрекословным лидером всех зэков-якутов.

Только за первый год в колонии Прошка получил 26 взысканий… и огромную поддержку с воли от лидеров уголовной среды. Для «красной» Якутии это было беспрецедентно и не осталось без внимания руководства исправительной колонии №7 (ИК-7) регионального УФСИН России, где молодой авторитет отбывал наказание.

В 2008 году администрация ИК-7 обратилась в суд, и Прошке изменили приговор: из колонии строгого режима его на три года перевели в тюрьму.

Свой тюремный срок Прошка отбывал в Верхнеуральске (Челябинская область), где попал в поле зрения авторитетных славянских и кавказских воров в законе, также отбывавших там наказание.

В самом конце 2011 года, отсидев в тюрьме три года от звонка до звонка, Тимофеев вернулся в якутскую ИК-7. Вместе с ним в колонию пришел прогон (воровское послание) от славянских и кавказских воров в законе, в том числе Юрия Пичугина (Пичуга), Василия Христофорова (Вася Воскрес), Олега Пирогова (Циркач), Гилани Алиева (Седой) и Хусейна Ахмадова (Слепой). Именно последний со временем стал главным покровителем Прошки Сунтарского.

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