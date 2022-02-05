Главный кардиолог России провел совещание со специалистами Якутии

В начале февраля генеральный директор ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России, академик РАН, профессор, д.м.н., главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов Сергей Анатольевич Бойцов провел ВКС совещание с организаторами здравоохранения Республики Саха (Якутия).

На повестке совещания рассмотрены вопросы реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и выполнение рекомендаций ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России по результатам посещения Республики Саха (Якутия).

От регионального здравоохранения приняли участие: министр здравоохранения РС(Я) Л.Н. Афанасьева, заместитель министра здравоохранения РС(Я) Л.С. Бурнашева, и.о руководителя Департамента организации медицинской помощи населению Минздрава РС(Я) Д.А. Чичахов, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава РС(Я) Е.С. Кылбанова.

Минздравом республики были представлены аналитические данные динамики целевых показателей, информация о ходе реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», организация работы с пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями с учетом эпидемической ситуации в республике.

В ходе обсуждения были обозначены организационно-методические условия для улучшения качественных показателей по оказанию медицинской помощи по профилю «кардиология». Также участниками совещания принято решение о сотрудничестве регионального Минздрава с ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России для совершенствования деятельности Кардиологического центра в Якутии, ввод которого ожидается в ближайшее время.