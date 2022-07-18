Главный источник развития бизнеса — АЭБ помог «Дэлэгэй» избежать кризиса

Один из крупнейших официальных поставщиков пшеничной муки Якутии торговая компания «Дэлэгэй» смогла преодолеть период кризиса весной этого года, когда к проблемам с логистикой товаров в межсезонье добавились резкий рост цен и дефицит продуктов на прилавках магазинов по всей России. Гендиректор предприятия Захар Климентов рассказал о том, как с помощью грамотной оценки состояния рынка и финансового партнера в лице АЭБ, он оказался готов к этому тяжелому вызову.

Организация ООО «Дэлэгэй» работает на рынке Якутии более десяти лет, создана еще в 2008 году. Предприятие занимается поставками муки, сахара, круп, мяса говядины, свинины, птицы и других социально значимых товаров для населения. Кроме того, торговая компания является поставщиком комбинированных кормов для крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных животных.

Генеральный директор предприятия Захар Климентов рассказал, что начать свое дело он решился благодаря проведенному анализу рынка, как России, так и Якутии. Он отметил, что свою нишу искал по принципу долговечности и актуальности, можно сказать по методу «Пирамиды Маслоу». Предприниматель сказал, что первые сделки начались с поставки муки. До сегодняшнего дня этот важный продукт остается основным товаром поставок его организации.

«В России более 7 тысяч мукомолен – больших и маленьких. Однако только примерно 300 из них осуществляют промышленное производство. Оценочно годовой объём пшеничной муки составляет около 14 млн тонн. Если опираться на статистические данные и мыслить по принципу «сверху-вниз», то рынок муки по Якутии оценивается в объеме 63,5 тысяч тонн в год. Из них оценочно более 22 тысяч тонн занимают поставки хлебопекарных предприятий республики. Оставшийся объем рынка муки в сумме более 41,5 тысяч тонн распределяется между субъектами малого и среднего предпринимательства, что занимаются торговлей. Исходя из этих мыслей и расчетов, увидел перспективу роста и решил начать собственное дело», – поделился Захар Климентов.

На сегодняшний день ООО «Дэлэгэй» является официальным поставщиком пшеничной муки таких марок, как «Алейка» и «Беляевская», а также кормов для сельскохозяйственных животных – таких как «Дилли», «Биолактис», «Евсинское», «Ларица», «Беляевское», «Алейка» «KORMIX», «Сытный корм» и других. Предприятие занимается поставками товаров более чем в 20 районах Якутии.

Оптовая база предприятия находится по адресу: г. Якутск, Хатынг-Юряхское шоссе, 6 км, дом 98. У предприятия также имеется 3 гипермаркета розничной торговли под названием «Деревенский дворик».

Захар Климентов отметил, что всегда старается «держать руку на пульсе» — внимательно следить за текущей работой системы органов власти, особенно интересуясь новостями из сферы экономики. Благодаря этому он и услышал про льготный кредит «Быстрые меры» от АЭБ, созданный специально для поддержки таких предпринимателей, как он.

«Про возможность льготного кредитования от Алмазэргиэнбанка узнал, когда вышел «антисанкционный пакет мер» правительства Якутии. Изучил механизм господдержки посредством кредита «Быстрые меры» от АЭБ. Оценил кредитную нагрузку своей организации, объем продаж, прогноз рынка социальных товаров и решил, что условия льготного кредита для нашей компании очень благоприятные. Проконсультировались со специалистом Алмазэргиэнбанка, подали заявку и одобрение пришло уже через два дня», – рассказал Захар Семенович.

Кредитные средства понадобились компании для полного обеспечения спроса населения, а также во избежание возможных сложностей с поставкой товаров, так как во время весеннего ледохода цепочка поставок от других регионов и логистика внутри самой республики создает определенные проблемы.

«Льготный кредит от Алмазэргиэнбанка «Быстрые меры» очень сильно помог предприятию, ведь благодаря дополнительным средствам появилась возможность сделать запасы на несколько месяцев вперёд. Поэтому я хочу выразить благодарность Алмазэргиэнбанку за доверие и поддержку. Надеюсь, что наше партнерство станет залогом новых успехов и побед. Отдельно хочется поблагодарить сотрудницу банка Анну Андреевну Иванову за четкую и слаженную работу!», – резюмировал гендиректор ООО «Дэлэгэй» Захар Климентов.

Для справки: Льготный кредит «Быстрые меры» под 8% годовых от 5 млн рублей на один год от Алмазэргиэнбанка могут получить предприниматели Якутии для пополнения оборотных средств и поставку и реализацию социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров. Программа разработана совместно с Правительством РС (Я) в качестве одной из мер поддержки малого и среднего предпринимательства, а также в целях сдерживания роста цен на социально-значимые товары. Все подробности по льготному кредиту с низкой ставкой можно узнать по горячей линии банка: 8-800-100-34-22 или на сайте www.albank.ru.