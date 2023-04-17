Главный художник театра принимает поздравления

Сегодня юбилейный день рождения отмечает главный художник Национального театра танца, заслуженный деятель искусств РС(Я) Екатерина Ефимовна Шапошникова.

Коллектив театра сердечно поздравляет талантливого, потомственного художника Екатерину Ефимовну с юбилейной датой и желает крепкого здоровья, неиссякаемого творческого вдохновения, сил и энергии, благополучия и процветания, счастья и долголетия в призвании!

Персоналия Екатерины Шапошниковой

Шапошникова Екатерина Ефимовна – главный художник Национального театра танца РС(Я) им. С.А.Зверева-Кыыл Уола. заслуженный деятель искусств РС(Я) (2020), отличник культуры РС(Я) (2010).

Родилась 17 апреля 1963 г. в с. Намцы Намского района ЯАССР. Окончила Якутское художественное училище (1982), Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино (1990).

Свою творческую деятельность театрального художника начала в Якутском драматическом театре (ныне САТ им. П.А.Ойунского), оформив в 1984 г. спектакль «Киэhээ» по пьесе А.Дударева. Вдохновленная этой работой она поступила в Ленинградский институт театра музыки и кино на художественно-постановочный факультет. Успешно окончив учебу, работала в ведущих театрах Санкт-Петербурга: «Театр на Литейном», «Санкт-Петербург Опера», «Молодежный театр», «Комедианты». За 4 года в Санкт-Петербурге ею были оформлены 9 спектаклей, из них постановка «Преступление и наказание» по роману Ф.М.Достоевского в ТЮЗ (реж. Г.Козлов), был признан театральными критиками лучшим спектаклем 1994 г. г. Санкт-Петербург.

В 1995 г. Е,Е.Шапошникова была приглашена главным художником в Государственный театр оперы и балета, где она проработала до 2006 г. Оформляла такие спектакли, как: «Дон-Жуан» А.Моцарта (саха-американский проект); «Когда цвела гречиха…» К.Ким (саха-южнокорейский проект); «Лоокут и Ньургусун» Г.Григоряна; «Царская невеста» Н.Римского-Корсакова, балет «Мааппа» К.Герасимова, костюмы к музыкальной драме «Борис Годунов» М.Мусоргского и др.

Универсальность творчества художницы отразилась во многих видах деятельности, например в дизайне: участие в разработке дизайн-проекта Саха театра им. П.Ойунского, генеральный занавес театра в г. Мирный; кураторство художественных выставок международного и российского уровня, посвященных юбилейным датам Республики Саха (Якутия): проект передвижной выставки «АРкТ Навигация» СПб-Мирный-Якутск 2007-2008г; «Якутск-сердце Севера» г. Стамбул, 2017 г.

Работа над фильмом «Мой убийца», открыла новую страницу в своей творческой биографии художника. Фильм завоевал главный приз ЯМКФ 2016 г. и вошел в шорт-лист международного кинофестиваля «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе, США. За ним и последовали и другие кинопроекты.

В 2017 г. была принята художником-постановщиком в Национальный театр танца РС(Я) им. С.А.Зверева-Кыыл Уола. В 2020 г. была переведена на должность главного художника. Является художником-постановщиком сценографии и костюмов этнобалета «Киһи» (Человек) М.Кобякова (2019), «Хара саһыл» (Черная лиса) Н.Михеева (2020), «Халдьаайы» (Курган) Е.Федотова (2021), «Оскар и Розовая Дама» (2022) Алексея Батюшкина, «Айыы аймах биһигэ» (Колыбель народа Саха) Ильи Петухова, «Пять весёлых коров старушки Бэйбэрикээн» Алексея Батюшкина. Спектакль «Хара саһыл» (Черная лиса) был награжден премией «Лучший спектакль» XI Республиканского театрального фестиваля “Желанный берег» (2021) и представлен в акции «Искусство для всех» в Всемирный день танца в кинотеатрах республики.

В 2017 г. сценография и костюмы художника-постановщика спектакля «Воительница Джырыбына» Театра Олонхо были выдвинуты на престижную Российскую национальную театральную премию «Золотая маска» в номинациях «Лучшая работа художника в драме», «Лучшая работа художника по костюмам в драме». В 2019 г. спектакль данный спектакль был отобран на Международную театральную олимпиаду в г. Санкт-Петербург, а в 2020 г. был представлен в Индии на театральном фестивале «Бхарат Ранг Махотсав-20» г. Нгапур.

Е.Е.Шапошникова активно работает с другими театрами республики, из них можно отметить как лучшие ГАРДТ спектакли «Дни Турбиных» по пьесе М.Булгакова, «Мертвые души» по мотивам романа Н.Гоголя, 2018-2019 г.г; спектакль «Кэрэкээн ойуун» в САТ им. П.Ойунского, 2019 г.; «Һуума» 2020 г. в театре КМНС стал лауреатом дважды: на театральном фестивале «САТА-20» и V конкурсе региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» при фестивале современного искусства «Территория. Иркутск».

Отдельным профессиональным достижением можно назвать художественное оформление массово-зрелищных мероприятий городского и республиканского и международного масштаба, «Ысыах Олонхо» г. Верхоянска 2016 г., а оформление открытия «Игр Манчаары» 2017 г. в с. Верхневилюйск, отмечен как «Лучшее спортивно-зрелищное мероприятие» Национальной премии «Театр масс» по решению Совета Союза театральных деятелей РФ по массовым формам театрального искусства. Лето 2019 г. запомнилось всем проведением «Ысыаха Олонхо» в с. Намцы, сценография и костюмы художницы были гармонично вплетены в канву сложного красочного сценария.

Е.Е. Шапошникова – лауреат Общественной премии «Алампа» в номинации «Лучший художник» (2021), участник многих художественных выставок Союза Художников Якутии разного уровня, так на международной передвижной выставке «Свитки Сибири» по Европе 2016-2017 гг.