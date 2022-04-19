Юрий Куприянов: «Главный герой нового фильма «Бүгүн – былыр» станет любимцем якутских зрителей»

Министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов посетил предпремерный показ фильма «Бүгүн – былыр»/ «Сегодня – прошлое» в центре культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина. Министр выразил уверенность, что главный герой фильма станет любимцем зрителей, особенно молодежи.

— В зале в этот вечер находилась большая семья якутского кино. Все мы стали свидетелями рождения замечательной новой картины и на финальных титрах аплодировали этому событию. Уверен, что герой – простой парень Василий или «Биг Босс», которого сыграл Ярослав Лебедев, станет любимцем якутской молодежи. И не только благодаря своему обаянию и харизме, а в первую очередь благодаря тем правильным добрым мыслям, которые он транслирует с экрана – знать и говорить на родном языке, помнить и уважать свое прошлое, свою историю и предков, идти вперед в будущее, зная кто ты и откуда. Я буду искренне рад, если фильм получит одобрение и любовь зрителей, — поделился впечатлениями Юрий Куприянов.

В этот вечер исполнителю главной роли Ярославу Лебедеву, известному якутской публике по вайнам, министр культуры вручил почетное звание «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)».

Премьера комедийного фильма «Бугун-былыр» («Сегодня – прошлое») на большом экране состоится 21 апреля в канун празднования 100-летия образования ЯАССР. По словам авторов, дата выбрана неслучайно, поскольку основные мысли, которые хотят донести создатели фильма – это объединение народа саха, уважение к своим предкам, любовь к родному языку. Съёмки проходили летом 2021 г. в селе Мырыла Чурапчинского района и в Якутске.

Режиссер картины — Александр Лукин («Государственные дети», «Белый ангел тундры», «Тыын», «Журавли над ильменем», «Тыгын Дархан»). Автор идеи и сценария — Сандал Баишев. Оператор-постановщик — Юрий Бережнев («Ол Сайын», «Тайна Чингис Хаана», «24 снега», «Тыгын Дархан»). Художник — Петр Соловьев-Саргын. Художник по костюмам — Альбина Аркадьева. Гример — Ньургуяна Филиппова. Литературная обработка Людмилы Баишевой-Федоровой. Продюсеры — Сандал Баишев, Гаврил Адамов. В главных ролях: Ярослав Лебедев-Кубалыырап, Саина Иванова («Потанцуй со мной»), Олег Беляев, Георгий Бессонов («Кута», «Республика Z», «Перевал Дятлова»), Иван Попов («Плисада», «Спасатель», «Тыгын Дархан»).