Главный федеральный инспектор посетил объекты ЖДЯ

Главный федеральный инспектор по Республике Саха (Якутия) Евгений Корнеев посетил объекты Акционерной компании «Железные дороги Якутии»

7 октября Главный федеральный инспектор по Республике Саха (Якутия) Евгений Корнеев посетил ряд инфраструктурных объектов Акционерной компании «Железные дороги Якутии».

В рамках рабочей поездки он осмотрел пункт ожидания пассажиров АО «АК «ЖДЯ» на речном причале п. Нижний Бестях, объекты станции Нижний Бестях — железнодорожный вокзал, пост ЭЦ, дом отдыха локомотивных бригад, жилые дома, контейнерную площадку и подъездные пути, примыкающие к станции Нижний Бестях.

Также ознакомился с ходом строительства железнодорожного подъездного пути к грузовому терминалу Нижний Бестях, который обеспечит включение станции Нижний Бестях в прямое смешанное железнодорожно-водное сообщение. Завершение строительства подъездного пути запланировано в 2022 году.

В пассажирском вагоне участники поездки проехали до разъезда Рассолода.

В ходе осмотра генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» Василий Шимохин проинформировал о деятельности компании «Железные дороги Якутии». Он отметил, что с вводом в постоянную эксплуатацию участка Томмот – Нижний Бестях протяженность инфраструктуры общего пользования ЖДЯ составила 800 км. Перевозка грузов осуществляется по тарифам ОАО «РЖД» за весь путь следования от станции отправления до станции назначения. С 19 июля 2019 года с приходом первого пассажирского поезда на станцию Нижний Бестях пассажирское движение открыто на всем протяжении железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск (Нижний Бестях) .

В ведении компании находятся 12 станций и 10 разъездов, 3 вокзала на станциях Алдан, Томмот и Нижний Бестях, локомотивное депо на станции Алдан, вагонное депо на станции Томмот, три контейнерные площадки – Алдан, Томмот и Нижний Бестях.

Для обеспечения перевозочной деятельности компания имеет локомотивный парк из 49 секций магистральных тепловозов, 18 единиц маневровых, 19 пассажирских вагонов, 27 единиц специализированного подвижного состава для обслуживания и ремонта железнодорожной инфраструктуры.

Генеральный директор ЖДЯ коротко ознакомил с результатами реализации инновационных проектов.

Проведение модернизации локомотивного парка позволило более чем в два раза снизить затраты на топливо и существенно увеличить межремонтный и межрегламентный пробег.

Для электроснабжения отдаленных разъездов и станций, к которым нет возможности подключения внешних источников, компания активно внедряет альтернативные инновационные виды источников энергии. Запуск энергоцентров с газотурбинными установками на станциях Нижний Бестях, Чульбасс, Нерюнгри позволяет не только вырабатывать электрическую энергию, но и отапливать производственные объекты. Станции и разъезды введенной линии Томмот – Нижний Бестях оборудованы такими газотурбинными генераторами, работающими на СПГ, который компания закупает прямо здесь на станции Нижний Бестях.

На двух станциях ЖДЯ развернута экспериментальная электростанция на солнечных батареях, которая позволяет в летние месяцы вообще не эксплуатировать генераторную установку.

На всех станциях и разъездах участка Томмот – Нижний Бестях установлена современная система микропроцессорной централизации Эбилок-950, которая позволяет с компьютера управлять движением поездов. На «Южном» же участке этой системой оборудованы только 4 станции. На остальных – установлена электрожезловая система, которая применялась на железных дорогах СССР с 1924 года.

Наряду с реализацией инвестиционных проектов АО «АК «ЖДЯ» активно развивает социальную поддержку своих работников. Проблема закрепления кадрового потенциала – одна из самых острых в компании. Для закрепления квалифицированных специалистов компания реализует жилищную программу, в рамках которой построено пять жилых домов, в том числе два дома в г. Алдан, квартиры в которых передаются работникам в качестве служебного жилья.

В Алдане открыт собственный медицинский центр, оснащенный самым современным оборудованием. Услугами медцентра пользуются не только работники компании, но и сторонние организации.

В завершение рабочей встречи Евгений Корнеев и Василий Шимохин обсудили перспективы развития железнодорожного транспорта Республики Саха (Якутия).