Главный энергетик ЯТЭК Дмитрий Отавин: Одна запись в трудовой

22 декабря в России отмечается профессиональный праздник всех работников энергетической промышленности, всех тех, кто ответственен за выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. О любви к профессии мы побеседовали сегодня с главным энергетиком компании ЯТЭК Дмитрием Александровичем ОТАВИНЫМ.

— Дмитрий Александрович, правда, что начиная со студенческих времен вы работали лишь в одной компании – в ЯТЭК?

Д.А.О.: — Верно! Я работаю в этой отрасли уже 18 лет, и все 18 – в нашей компании. Пришел в ЯТЭК, еще будучи студентом колледжа, проходил практику на участке ПАЭС-2500 электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования. После окончания колледжа устроился на постоянную работу на тот же участок, в должности электромонтера по ремонту и обслуживанию ВЛЭП. Параллельно учился заочно в университете. Далее стал электромонтером по ремонту и обслуживанию турбинного электрооборудования, инженером энергетиком -начальником ПАЭС, начальником энергослужбы ГПУ- заместителем главного энергетика.

— Мечтал ли в далекие 90-е мальчик Дима о том, что будет работать в одной из ведущих газодобывающих компаний России?

Д.А.О.: — Мальчик Дима, как и все мальчишки моего времени, мечтал стать космонавтом (смеется). Да, правда, хотелось достигать больших результатов, романтики какой-то. Ведь родился и учился в небольшом поселке Кысыл-Сыр. Больше всего в школе мне нравились точные науки. Физика давалась очень легко. А еще очень нравились занятия электрикой на уроках труда. Помню, как впервые собрал электрическую схему. Это был восторг, озарение! Поэтому я рано понял, что технические специальности — это мое. Окончательно решил поступать в технический колледж, когда моя старшая сестра его закончила. Она тогда устроилась на работу и в то же время продолжала учиться заочно, получая высшее профессиональное образование. Иными словами, я вдохновился примером сестры и пошел по ее стопам, в техническую науку, на факультет энергетики.

— Студенческие годы, выбор будущего места работы. Помните тот период?

Д.А.О.: — Тот период я вспоминаю с особым теплом. Учиться было довольно легко, увлекательно. Так всегда бывает, когда учеба и будущая профессия тебе нравится. В наставниках были блестящие преподаватели, рядом верные друзья – что сказать, золотое студенческое время, его не забудешь никогда! Да и близкие поддержали мой выбор, понимая, что мужчина с технической специальностью всегда будет востребован. Кстати, в ЯТЭК я хотел попасть, еще будучи студентом, все-таки нефтегазодобывающая отрасль – это не только престижное, но и надежное место работы. И у меня это получилось. Со времен колледжа я в компании. И сейчас, пройдя свой трудовой путь, начиная с самых «низов» моей профессии до нынешнего руководящего уровня, я убедился, что не зря нахожусь в том месте, куда так мечтал попасть. Здесь я стал действительно полезным, реализовал себя.

— Энергетика – сфера ответственная и хлопотная. Расскажите немного о своей работе… Что входит в Ваши ежедневные заботы?

Д.А.О.: — Ну во-первых, мою работу никак нельзя назвать монотонной и скучной. Каждый день что-то новое, иногда даже непредсказуемые моменты случаются, когда погода дает о себе знать и «подкидывает» авральные ситуации со шквальным ветром. Приходится оперативно решать вопросы с отключением электроэнергии. Но это и заставляет держаться в тонусе, чтобы на 100% работать. Ведь все процессы в ЯТЭК, начиная с административно-хозяйственных комплексов , заканчивая производством установки комплексной подготовки газа, построены на энергетике. Так что каждый день мы отвечаем за бесперебойное электроснабжение и теплоснабжение объектов газопромыслового управления, за планы. А еще мы участвуем в новых технических проектах ЯТЭК. Из последних – это внедрение в работу станции биологической очистки на УППГ, АГРС голубое пламя, запуск Мастахского газоконденсатного месторождения, станция водоподготовки, расположенная вблизи котельной УКПГ, подборка и установка источника бесперебойного питания на заводе установки стабилизации конденсата, участие в проекте по внедрению системы ТОИР в 1С, работа с проектными отделами по модернизации ПАЭС-2500 и т.д. Хорошо, что рядом верная команда специалистов. Хочу их от души поблагодарить! Все коллеги давно работают в компании, на них всегда «можно положиться»: газовая служба-ТЫШКЕВИЧ Константин Вячеславович, ПАЭС-2500-ЛЕШОК Денис Викторович, энергетическая служба — МАСЛАШ Евгений Викторович, энергосбыт — ИЛЬЧЕНКО Алина Леонидовна. Мы не раз успешно вместе решали серьезные вопросы и задачи в производстве. Так что сплоченная команда, проверенная временем, – одно из основных слагаемых успеха.

— Что для Вас самое интересное и самое сложное в профессии? За что Вы ее любите?

Д.А.О.: — Одновременно самое сложное исамое интересное — это внедрение нового оборудования, которое позволяет более эффективно работать и получать положительные результаты в нашей отрасли. Перед тем, как оборудование будет запущено, столько сделать приходится! Расчеты, анализ, проектирование, согласования, а потом сложнейший монтаж. Но зато, когда новенькое оборудование, наконец, запущено – это настоящий праздник. В нашей профессии ведь как? Результат работы всегда виден: электричество либо есть, либо его нет. Без полутонов, как говорится. Поэтому и люблю, и горжусь своей профессией за то, что в условиях крайнего севера мы несем людям тепло и свет, а это всегда положительные эмоции.

— Что можете пожелать ребятам, которые только выбирают свой будущий профессиональный путь?

Д.А.О.: — Выбирайте профессию, которая будет близка вашему сердцу и духу! Специальность должна интересовать, вдохновлять. Не поддавайтесь советам друзей или требованиям родителей, выбрать что-то другое. Иначе даже самая крутая, но не нелюбимая профессия может привести к полному разочарованию в жизни. Не гонитесь за престижной профессией – она в любой момент может потерять актуальность. Учитесь слушать и слышать себя, тогда у Вас точно все получится!