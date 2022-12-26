26.12.2022
14:03
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Общество

Главный дирижер принимает поздравления

Традиционно перед Новым годом глава Якутии Айсен Николаев вручил государственные награды России и республики якутянам, внёсшим своим трудом вклад в развитие региона. Сегодня, 26 декабря в Овальном зале Дома правительства состоялось торжественное вручение. Главный дирижер Оркестра национальных инструментов Национального театра танца им. С.А.Зверева-Кыыл Уола удостоился почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». От всей души поздравляем Николая Павловича с высокой оценкой труда! Желаем счастья в призвании и счастья в личной жизни!



Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-центр театра танца

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