29.03.2021
09:45
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Якутия

Главный байкер России впечатлен якутянами

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ встретился с Александром ЗАЛДОСТАНОВЫМ, российским байкером, основателем байкерского клуба «Ночные волки», президентом Российской ассоциации байкеров, который в эти дни гостит в республике.

Залдостанов признался, что впервые в Якутии, и поделился своими первыми впечатлениями.

«Очень душевно у вас в республике, тепло. Это тепло растопило и снег, и лёд», — сказал он.

Главный байкер России рассказал, что очень доволен работой якутского отделения «Ночных волков» и впечатлён их мотопробегами до Севастополя длиною в 16 тысяч километров.

В Крыму байкеры ежегодно устраивают байк-шоу. Залдостанов пригласил Айсена Николаева лично посетить это мероприятие в Севастополе и рассказал о планируемых на территории Якутии благотворительных и патриотических мероприятиях.

Фото: Андрея Сорокина, ЯСИА
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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