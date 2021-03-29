Главный байкер России впечатлен якутянами

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ встретился с Александром ЗАЛДОСТАНОВЫМ, российским байкером, основателем байкерского клуба «Ночные волки», президентом Российской ассоциации байкеров, который в эти дни гостит в республике.

Залдостанов признался, что впервые в Якутии, и поделился своими первыми впечатлениями.

«Очень душевно у вас в республике, тепло. Это тепло растопило и снег, и лёд», — сказал он.

Главный байкер России рассказал, что очень доволен работой якутского отделения «Ночных волков» и впечатлён их мотопробегами до Севастополя длиною в 16 тысяч километров.

В Крыму байкеры ежегодно устраивают байк-шоу. Залдостанов пригласил Айсена Николаева лично посетить это мероприятие в Севастополе и рассказал о планируемых на территории Якутии благотворительных и патриотических мероприятиях.