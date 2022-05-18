18.05.2022
16:07
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Якутск

Главный архитектор Якутска примет участие в программе «Актуальное интервью»

19 мая в 09.15 часов главный архитектор города Якутска Семен Сергеев примет участие в программе «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия 24».  

Семен Сергеев расскажет телезрителям о проектах благоустройства общественных территорий города Якутска, участвующих во Всероссийском рейтинговом голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».  

Напомним, голосование по отбору общественных пространств для благоустройства территорий проводится до 30 мая 2022 года  на сайте https://14.gorodsreda.ru/.

Фото: Пресс-службы
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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