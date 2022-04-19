Главный архитектор Якутии о дизайне обновленного проспекта Ленина

В Якутске продолжается масштабная работа по капитальному ремонту проспекта Ленина. В этом году должно завершится строительство на участке от площади Орджоникидзе до площади Дружбы. Помимо дорожных работ, реконструкция проспекта будет в обязательном порядке учитывать дизайн-код, который должен привести в единый стиль всю улицу и избавить от вычурной рекламы и ненужных элементов, передает ЯСИА.

«Сегодня мы начинаем работу по синхронизации масштабной реконструкции проспекта Ленина. Мы понимаем, что такой объем работы не бывает каждый год. Капитальный ремонт проспекта Ленина — это не просто ремонт, а масштабная реконструкция. По поручению главы Якутии Айсена Николаева, мы предложили совершенно новые решения дорожно-уличной сети. Это не просто расширение проезжей части и укладка тротуаров, а именно организация современной качественной городской среды. Это главная улица столицы республики, и она должна показывать пример того, как сегодня должны развиваться города», — сообщила главный архитектор республики Ирина Алексеева.

В дизайн-код благоустройства дорожно-уличной сети проспекта Ленина входит пешеходная часть, велосипедные дорожки, места озеленения, а также малые архитектурные формы, в том числе скамейки, урна, опоры освещения. Помимо этого, будет проводится работа по фасадам, вывескам, крыльцам, входным группам. Для этого рабочая группа по проекту проспекта Ленина призывает предпринимателей, собственников к совместной работе по преображению главной улицы города.

«Объекты частной собственности, которые завершают периметры застройки проспекта Ленина, нуждаются в обновлении. Поэтому мы обращаемся с призывом всем вместе начать эту работу. Со своей стороны, мы включили дополнительную проработку проектов входных групп, лестничных узлов, мест размещения информационных вывесок, чтобы они были все едином стиле. Собственники, в соответствии с этим проектом, могут постепенно преображать свои фасады. Было бы замечательно, если бы к окончанию этих работ осенью мы вместе увидели обновленную центральную часть нашего города», — почеркнула Алексеева.