Главный инспектор МВД России проведет прием граждан в Якутске

7 июня 2019 года с 10.00 часов главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Сергей Александрович БАСАК проведет прием граждан по вопросам, относящимся к деятельности органов внутренних дел на транспорте.

Все граждане могут обратиться с предложениями, жалобами и заявлениями, касающимися работы Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Прием будет осуществляться в здании Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Циалковского, д. 11.

Предварительная запись граждан осуществляется по телефонам: 8 (4112) 394-315, 8 (4112) 394-344 в рабочее время с 9.00 до 18.00 час.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Источник: Пресс-служба УТ МВД России по ДФО, по материалам Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте