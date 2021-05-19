Главные проблемы молодежи обсудят на форуме ДФО

19 мая в Хабаровске стартовал форум «ProДФО – Хабаровский край». Главной темой для обсуждения стала молодежная политика, вопросы создания условий для самореализации молодых людей. Форум в режиме видеоконференцсвязи открыли вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Трутнев: молодежи надо помогать

Юрий Трутнев: «Молодежь – это будущее. Мы ориентированы на то, чтобы для управления предприятиями, министерствами приходили молодые люди, они должны приносить новую энергию в работу, должны развивать нашу страну»

«Молодежь имеет больше возможностей, больше энергии, чтобы участвовать во всех процессах развития страны, которые мы стараемся поддерживать. Для того, чтобы включаться в созидательные процессы, чтобы быть успешным в жизни, нужно хорошее и качественно образование».

«По молодежи в возрасте от 20 до 24 лет у нас уже миграционный приток. Приезжает больше специалистов, чем людей, которые решили связать свою жизнь с другими территориями».

Алексей Чекунков: «Развитие Дальнего Востока исторически было делом молодых. Молодежь это будущее нашей страны. Наши совместные созидательные усилия, а также осознание не только прав, но и ответственности, они приведут нас к успеху. Хочется пожелать молодежи помнить, что жизнь не только льготы, подарки и поддержка, но и собственные усилия, создание чего-то нового, ответственность за свои действия. И в таком случае человек как личность будет успешным, и все мы — как держава».

Дальний Восток – территория инициативных людей

Юрий Трутнев: «На Дальнем Востоке с государственной поддержкой (прим. — ТОР, свободный порт, инфраструктурная поддержка) реализуется более 2,6 тыс. инвестиционных проектов, уже создано 70 тыс. рабочих мест. «…» Преференции работают для всех видов бизнеса. Свободный порт Владивосток – для малого. А предпринимательство территорий опережающего развития для крупных предприятий. По сути дела, все меры поддержки ориентированы, прежде всего, на инициативных людей. «Дальневосточный гектар» получило более 90 тыс. человек. Ворота абсолютно открыты. Если у тебя желание создать свой бизнес, есть возможности и желание построить свой дом, заниматься сельским хозяйством, то можно получить землю в десятки раз быстрее, чем на какой-то другой части территории Российской Федерации».

Молодежь и работа

Юрий Трутнев: «Мы должны развивать экономику, чтобы было куда устроиться на предприятие. Чтобы была определенная конкуренция между предприятиями. Чтобы они начинали платить большую зарплату. Мне кажется самое, наверное, важная часть в этом. И статистика это подтверждает. Мы начали работу по привлечению инвестиций и строительству новых предприятий. И темпы отъезда жителей с Дальнего Востока сократились в 4 раза».

«Для того, чтобы Дальний Восток быстрее и лучше развивался, принято 57 федеральных законов. Таких примеров в новейшей истории страны просто нет. Это привело к тому, что строятся новые предприятия. Мультипликатор — то есть, соотношение тех денег бюджетных, которые вкладываются государством для поддержки инвестиций, и средств инвесторов. Это эффективность бюджетных инвестиций. У нас на Дальнем Востоке она колеблется от 25 до 35, ниже не опускается. Таких показателей больше близко нет ни по каким преференциальным режимам в стране».

«Многие проекты сейчас пошли вперед. Это Баимская рудная зона на Чукотке, это Удокан в Забайкалье. По поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина два крупнейших завода — газоперерабатывающий и газохимический — строятся в Амурской области. Во Владивостоке строится судоверфь «Звезда» и Находкинский завод минеральных удобрений. Практически по любой территории могу назвать крупнейший проект. Есть, где работать. У нас количество вакансий всегда значительно больше количества безработных. Около 89 тыс. безработных при 136 тыс. вакансий. Такое примерно соотношение. Мы создаем условия для работы».

Алексей Чекунков: «Десятки тысяч новых рабочих мест, созданных на Дальнем Востоке, сильно расширяют горизонт возможностей для специалистов. Главный вопрос, который мы слышим от инвесторов, это кадры. Есть дисбаланс между тем, какое количество новых кадров нужно предприятиям. И предприятия эти платят хорошую зарплату. Практически все те крупные проекты на территориях опережающего развития, которые реализуются сейчас — в том числе, в Хабаровском крае — у них заработная плата выше, чем в среднем по экономике».

Может ли получить молодой дальневосточник работу в Министерстве и полпредстве?

Юрий Трутнев: «Мы всегда с большим удовольствием привлекаем молодежь к нашей работе. Я ищу талантливых сильных молодых людей. Всегда сам встречаюсь, когда получаю информацию, что есть человек неравнодушный, человек, которой готов закатать рукава и работать вместе с нами по развитию страны, развитию Дальнего Востока. Иногда бывают, честно скажу, разочарования, иногда бывают находки. Сейчас мы вместе с Алексеем Олеговичем (прим. — Чекунковым) будем смотреть ряд молодых совершенно ребят на руководство объединенной Корпорации по развитию Дальнего Восток».

Алексей Чекунков: «Наша команда молодая. Средний возраст руководящего состава министерства составляет 41 год. Я лично попадаю в эту медианную золотую середину. При этом треть состава сотрудников министерства являются молодыми людьми в возрасте до 35 лет. Дух и комсомольский задор стараемся поддерживать. Важно, что в нашей команде есть люди, которые не просто являются молодыми по духу и сознанию, но это люди дальневосточники».

«Главный вопрос, который мы слышим от инвесторов — это кадры. К этому я хотел бы добавить еще один альтернативный путь, который может дать молодым людям очень серьезную, интересную дорогу в жизнь, позволяющую самореализоваться. Это путь государственной службы. Он ставит трудные задачи, но дает возможность молодым людям быстро развиваться как личностям, как профессионалам».

Развитие социальной инфраструктуры

Юрий Трутнев: «Благодаря «Дальневосточной единой субсидии» за четыре года построено и реконструировано уже около тысячи разных объектов. Это школы, больницы, детские сады, спортивные площадки, спортивные комплексы, учреждения культуры. Достаточно этого для Дальнего Востока? Нет, не достаточно… Но мы эту работу продолжать будем. У нас есть очень хорошие, поверьте, идеи, которые будем в ближайшее время обсуждать с Председателем Правительства, прямо на следующей неделе. Я надеюсь, что развитие социальной сферы Дальнего Востока нам обеспечит рывок вперед. Целый ряд таких больших программ «зашиты» в национальную программу развития Дальнего Востока. Принято решение Президентом Российской Федерации о том, что все показатели национальных целей, обеспеченности медицинскими учреждениями, социальными, спортивными, по всем направлениям должны быть достигнуты не в целом по Российской Федерации, а для Дальнего Востока по каждой территории. Это очень важное решение. Сейчас мы добиваемся, чтобы все министерства и ведомства ровно так и поступили, чтобы они выполнили задачу, поставленную Президентом России».

Доступное жилье

Алексей Чекунков: «Правительство реализует масштабную программу, направленную на увеличение объемов жилищного строительства. Национальной программой развития Дальнего Востока поставлена цель к 2024 году увеличить объемы ежегодного ввода жилья в 1,6 раза — до 3,3 млн кв. м в год. Это большая цифра. Она потребует рывка в создании строительных мощностей, формировании стройплощадок. Минвостокразвития разработана программа «Дальневосточных кварталов». Под этим брендом во всех крупных городах Дальнего Востока, в центрах экономического роста, уже формируются участки для проектов комплексной застройки, которые будут соответствовать современным стандартам городской среды. Мы завершаем работу по включению таких проектов в режим территорий опережающего развития. Этот механизм доказал свою востребованность для всех отраслей промышленности и его распространение на жилищное строительство, на проекты создания дальневосточных кварталов, позволит увеличить предложение жилья. Больше дальневосточников, в первую очередь молодые семьи, смогут приобрести квартиры в новостройках по доступным ценам».

«Уже строится арендное жилье корпорацией ДОМ.РФ, региональными корпорациями развития в Приморье, Сахалинской области. Будем эту программу всячески стимулировать. Благодаря мерам государственной поддержки цену аренды жилья возможно удержать на приемлемых и доступных уровнях. Например, в проекте, который реализует Дом.рф, аренда двухкомнатной квартиры молодому специалисту будет стоить, с учетом субсидии, порядка 6 тысяч рублей в месяц. Это доступный объем средств, который молодой специалист может тратить на аренду до тех пор, пока не накопит достаточную сумму для первоначального взноса».

Рост цен

Юрий Трутнев: «Надо делать так, чтобы руководители, собственники предприятий следили за темпами роста заработной платы, и увеличивали их не менее темпов инфляции. Чтобы реальная покупательная возможность людей не падала. Этим точно надо заниматься, я обязательно такие предложения на рассмотрение Председателя Правительства Михаила Владимировича Мишустина вынесу».

Рецепт успеха в карьере и жизни

Юрий Трутнев: «Простой очень рецепт: человек каждый день должен стараться уметь что-то больше, чем вчера – в квалификации, в профессиональных знаниях, в физических навыках. Тогда двигаясь по лестнице совершенствования, ты совершенно точно состоишься и в жизни, и в работе, и все у тебя будет хорошо». «Уважаю людей, которые прошли дорогу спорта, потому что она как раз учит побеждать».