Главные научные богатства Якутии связаны с именно с ней

Научно-технологическое развитие Якутии и взаимодействие с Российской академией наук обсудили на онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня» глава республики Айсен Николаев и президент РАН Александр Сергеев.

Исследования мамонтовой фауны, развитие криохранилища семян, изучение климата и вечной мерзлоты, испытания новых материалов и технических систем в экстремальных условиях севера – главные научные богатства Якутии. И все они связаны с холодом. Проекты в этих сферах способны вывести российскую науку на новый уровень. В этом убеждены оба участника конференции.

«Мы создали в республике и активно продвигаем научно-образовательный центр «Север», его соорганизаторами также выступили Чукотка, Магадан, Камчатка и Сахалин. Это важно для комплексного изучения всей территории, у которой есть свои особенности. Мы считаем, что это может продвинуть российскую науку в целом на передовые рубежи в мире», — подчеркнул Айсен Николаев.

Для Якутии это, в первую очередь, вопросы изменения климата и изучения вечной мерзлоты, считает глава республики. «Здесь у нас компетенции мирового уровня. И их надо выводить на решение практических задач: укрепление зданий и инженерных сооружений в условиях меняющейся вечной мерзлоты», — сказал Айсен Николаев. Он также напомнил, что республика является единственным российским регионом, где принят закон об охране вечной мерзлоты. «И нам бы хотелось, чтобы такой закон существовал не только на региональном уровне, но и был поддержан на федеральном уровне», — отметил глава Якутии. Он подчеркнул, что сохранение окружающей среды при активном промышленном развитии приобретает особую значимость.

Президент РАН Александр Сергеев напомнил, что Арктика наиболее подвержена климатическим изменениям, она является «кухней погоды» – зоной, оказывающей наибольшее влияние на изменение климата во всем мире. «За счет антропогенного фактора – промышленного освоения – увеличивается объем выбросов углекислого газа. Но дальше в игру начинают включаться природные факторы. Уменьшается поверхность льда в Арктике, вода поглощает больше энергии солнца, чем лед. Это приводит к еще большему потеплению и выделению еще большего объема углекислого газа и метана. Процесс подхватывается самой матушкой-природой, и мы можем войти в режим, когда, как бы мы ни занимались декарбонизацией, природа будет повышать температуру. Это серьезная проблема, но это и шанс для нашей арктической науки быть «законодательницей мод» в этом важнейшем направлении исследований», — отметил президент РАН.

Очень важным аспектом в изучении изменений климата Александр Сергеев назвал исследования процессов, происходящих в вечной мерзлоте. «Изучение мерзлоты – то, что должно делаться именно в Якутии, где вечная мерзлота широко представлена и где находится Полюс холода. Холод – научное богатство Якутии», — подчеркнул ученый.

Природные условия региона создают уникальные возможности для проектов прикладного значения, в частности, для развития криохранилища семян растений, которое может стать альтернативой Всемирному банку семян – «хранилищу Судного дня», созданному на Шпицбергене (Норвегия). «Это хранилище сегодня испытывает проблемы, там есть протечки из-за деградации вечной мерзлоты. Нужно подумать о более надежном месте. Если даже температура на Земле повысится на 2 градуса, Якутия останется надежной в этом отношении зоной», — считает Сергеев. Якутское криохранилище, которое находится на глубине 12 метров и где стабильные условия по влажности, микроклимату и температуре, имеет все шансы стать проектом мирового значения, считает ученый. «Сейчас – геополитически очень важный момент для этого: Россия становится председателем в Арктическом совете на предстоящие 2 года», — напомнил президент РАН.

Еще одно важнейшее направление научно-технологического развития – испытания новых композитных полимерных материалов, которые сохраняют свои свойства в экстремальных климатических условиях, а также испытания механизмов и конструкций, которые будут эксплуатироваться в Арктике. Такой испытательный полигон создается в одном из самых северных населенных пунктов республики – поселке Тикси. Этот проект особенно важен с учетом того, что Арктика – регион стратегических интересов России, отметили участники конференции.

Также спикеры обсудили тему клонирования мамонта. Исследования в этой области якутские ученые проводят совместно с коллегами из ведущих генетических центров мира. Эти эксперименты нужно продолжать, считает президент РАН: «Сегодня мамонт из символа древности превращается в символ современной науки, который продвигает научный бренд Якутии, и это еще один подарок якутского холода».