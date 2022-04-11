Главные инженеры ЖКХ РС (Я) сразились в интеллектуальной битве

В Якутске 7 апреля состоялось совещание с главными инженерами и специалистами по охране труда ГУП «ЖКХ РС (Я)» по актуальным вопросам деятельности. Подобную рабочую встречу с техническими руководителями из всех производственных филиалов предприятия впервые провели в прошлом году.

Открывая совещание, первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер предприятия Александр Корякин поблагодарил коллег за надежное функционирование объектов тепло- и водоснабжения в период низких температур. «Надежное прохождение осенне-зимнего периода является одной из главных задач нашего предприятия. В этом сезоне была проведена значительная работа по надежной эксплуатации объектов жизнеобеспечения без крупных нарушений технологического цикла. Это сделано благодаря качественной и организованной подготовке производственных филиалов», – сказал он.

В ходе совещания участники обсудили итоги производственной деятельности предприятия за 2021 год и перспективные направления на ближайшее время, вопросы прохождения отопительного периода, предстоящей ремонтной кампании, обеспечения топливными ресурсами, строительства и модернизации объектов, автотранспортного хозяйства, антикоррупционной деятельности и оплаты труда.

Интеллектуальный конкурс среди технических руководителей из филиалов предприятия определил лучших по профессии. «Битва главных инженеров» включала индивидуальную защиту проектов, тестирование и тематический квиз по теплоснабжению. Экспертное жюри оценивало знания участников в теплоэнергетике, уровень принятия взвешенных решений по технологическому развитию предприятия, лидерские качества и эрудицию.

По итогам трех испытаний победителем конкурса определен главный инженер Анабарского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» Леонид Егоров, второе место у главного инженера Момского филиала Георгия Алексеева, третье – у главного инженера Мегино-Кангаласского филиала Михаила Попова.

«Главные инженеры предприятия показали высокий уровень знаний и компетенций. Подобный интеллектуальный конкурс дает возможность проявить свои лучшие профессиональные качества, продемонстрировать навыки и закрепить полученные знания», –отметил главный инженер предприятия Александр Корякин.