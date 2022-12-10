10.12.2022
12:21
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Якутия

Главные денежные призы конкурса ледовых скульптур получили братья

Первое место — композиция «На стыке веков», выполненная братьями Герасимом и Дмитрием Максимовыми

На привокзальной площади станции Нижний Бестях завершился конкурс ледовых скульптур «Новогодняя фантазия»

9 декабря на привокзальной площади станции Нижний Бестях завершился четвертый конкурс ледовых скульптур «Новогодняя фантазия» на призы АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» и МР «Мегино-Кангаласский улус».
В этом году организаторы посвятили конкурс знаменательной дате — 100-летию образования Якутской АССР.
Участие в конкурсе приняли 10 команд из Якутска и Мегино-Кангаласского, Нюрбинского, Намского, Таттинского, Верхневилюйского, Хангаласского улусов. Благодаря мастерам ледовых скульптур за несколько дней привокзальная площадь превратилась в яркий сказочный городок.

Второе место — «Дойдум мэнэ Сахам Сирэ» братьев Анатолия и Василия Аргуновых


Победу в конкурсе одержала композиция «На стыке веков», выполненная братьями Герасимом и Дмитрием Максимовыми. Они получили денежный сертификат в сумме 150 тысяч рублей. Второе место и сертификат на сумму 120 тысяч рублей. завоевала работа «Дойдум мэнэ Сахам Сирэ» братьев Анатолия и Василия Аргуновых. На третьем месте – Егор Захаров и Виктор Стручков с композицией «Счастливый взгляд столетия», за которую они получили денежный приз в сумме 90 тысяч рублей

На третьем месте – Егор Захаров и Виктор Стручков с композицией «Счастливый взгляд столетия»


Специальный приз главы Мегино-Кангаласского улуса в сумме 35 тысяч рублей получил постоянный участник конкурса Архип Скрябин за работу «Сахам сирин таптыыбын».

Архип Скрябин «Сахам сирин таптыыбын». Спецприз


Специальный приз генерального директора Акционерной компании «Железные дороги Якутии» в сумме 35 тысяч рублей вручен команде из Мегино-Кангаласского улуса в составе Елисея Баишева и Петра Аргунова за композицию «Магистраль столетия».
Остальным командам вручены поощрительные призы по 20 тысяч рублей.

Спецприз ЖДЯ Елисея Баишева и Петра Аргунова за композицию «Магистраль столетия»


Все участники получили от Акционерной компании «Железные дороги Якутии» памятные подарки с корпоративной символикой.
Вручая призы победителям и призерам конкурса, заместитель генерального директора по стратегическому развитию Алексей Местников от имени генерального директора Акционерной компании «Железные дороги Якутии Василия Шимохина  выразил благодарность мастерам ледовых скульптур за участие в конкурсе и за выполненные работы. Он отметил, что ледовые композиции уже четвертый год подряд становятся зимней визитной карточкой станции Нижний Бестях.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЖДЯ

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