22.11.2020
16:59
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Общество

Главные ценности в работах якутских фотографов

19 ноября 2020 года подведены итоги фотоконкурса для профессиональных фотографов «Семья в объективе». Поступили более 300 фоторабот от более двух десятков фотографов республики. Фотоконкурс проводился в целях сохранения духовно-нравственных традиций и ценностей в семейных отношениях и семейном воспитании, повышения и укрепления престижа семьи, материнства и отцовства, защите детства через искусство  фотографии.

Лучшие фотоработы будут использованы в создании тематического календаря о семейных ценностях, а также в обеспечении мероприятий по популяризации и пропаганде семейных ценностей, материнства, отцовства и детства, информирования населения о мерах поддержки семей с детьми в средствах массовой информации.

В финал вышли 28 фоторабот, путем голосования членов жюри выбраны 9 победителей по каждой номинации:

Автор фотоработы: Григорьев Виктор Александрович

В номинации «Январь. Лучшие новогодние подарки под елкой не найти. Это семья, дети, друзья и тот человек, которого любишь»

Автор фотоработы: Софронова Айсена Васильевна

В номинации «Февраль. Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью души, условием личного счастья»

  1.  Автор фотоработы: Ляшеев Дмитрий Васильевич

В номинации «Март. Женщина самое прекрасное и загадочное, что создала природа»

  1. Автор фотоработы: Фунтусова Алина Сергеевна

В номинации «Апрель. Каждый отец  должен помнить, что однажды его сын последует его примеру, а не его совету»

  1.  Автор фотоработы: Степанникова Елена Леонидовна

В номинации «Май. Семья – самое уютное и теплое место на Земле»

  1.  Автор фотоработы: Ляшеев Дмитрий Васильевич

В номинации «Июнь. Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми»

  1. Автор фотоработы: Иванов Евгений Антонович (Уранхай)

В номинации «Июль. Залог семейного счастья в доброте, откровенности и отзывчивости».

  1.  Автор фотоработы : Степанникова Елена Леонидовна

В номинации «Сентябрь. Главный смысл и цель семейной жизни – воспитание детей. Главная школа воспитания детей – это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери»

  1. Автор фотоработы: Троханова Светлана Леонидовна

В номинации «Ноябрь. Мы вечно будем прославлять ту женщину, чье имя – Мать»

По итогам голосования на сайте ykt.ru  будет определен победитель десятой номинации «Приз зрительских симпатий».  Победителям будут вручены подарочные сертификаты на бытовую технику, всем участникам сертификат об участии в фотоконкурсе.

Фото: sakha.gov.ru
Источник: https://mintrud.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3243555
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