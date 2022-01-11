Главное событие 2021 года для 69% жителей Дальнего Востока

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей ДФО, в том числе Республики Саха (Якутия), и выяснила, какие события 2021 года запомнились жителям региона.

Большинство (69%) признали, что в 2021 году им сильнее всего запомнилось введение QR-кодов в регионах страны. Для женщин это стало более заметным событием, чем для мужчин (63% против 53%). Наиболее часто этот вариант выбирали бухгалтеры (68%), административный персонал (62%), а также высший менеджмент, специалисты по продажам и работники транспорта (по 61%).

На втором месте – введение локдауна в июле и ноябре 2021, эти события стали наиболее запоминающимся в 2021 году для 31% опрошенных жителей Дальнего Востока.

Третье место среди заметных событий года занимает всероссийская перепись населения – этот вариант отметили 26% респондентов. На четвертом месте (21%) оказались одновременно приход движения «Талибан» к власти в Афганистане, потопы и лесные пожары, а также сбой в работе крупнейших соцсетей и онлайн-сервисов. На пятом – трагические события в Казани (19%).

Какие события 2021 года вам запомнились больше всего?

Событие ДФО Вся Россия Введение QR-кодов в ряде регионов РФ 69% 58% Локдауны в июне и ноябре 31% 31% Всероссийская перепись населения 26% 12% Приход движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) к власти в Афганистане 21% 26% Потопы и лесные пожары в регионах страны 21% 20% Сбой в работе крупнейших соцсетей и онлайн-сервисов 21% 17% Стрельба в Казани 19% 24% Стрельба в Перми 17% 17% Единый день голосования в России, выборы в Госдуму VIII созыва 17% 14% Мигрантский кризис на границах Беларуси 14% 16% Массовое признание СМИ и журналистов иноагентами 14% 22% 60 лет со дня первого полета человека в космос 10% 7% Полет первых космических туристов 10% 11% Музыкальный конкурс «Евровидение» в Роттердаме 7% 4% Летние Олимпийские игры в Токио 7% 9% Церемония вручения Нобелевских премий 5% 4% Кольцеобразное солнечное затмение 5% 5% Чемпионат Европы по футболу 2% 10% Другое 10% 10%

О HeadHunter

HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR; MOEX: HHRU) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 350 тыс. компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит свыше 50 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в конце 2020 г. составило 691 тысяч. По данным SimilarWeb, hh.ru — один из популярнейших порталов по поиску работы и сотрудников в мире. Акции компании входят в расчёт индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID).