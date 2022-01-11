Главное событие 2021 года для 69% жителей Дальнего Востока
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей ДФО, в том числе Республики Саха (Якутия), и выяснила, какие события 2021 года запомнились жителям региона.
Большинство (69%) признали, что в 2021 году им сильнее всего запомнилось введение QR-кодов в регионах страны. Для женщин это стало более заметным событием, чем для мужчин (63% против 53%). Наиболее часто этот вариант выбирали бухгалтеры (68%), административный персонал (62%), а также высший менеджмент, специалисты по продажам и работники транспорта (по 61%).
На втором месте – введение локдауна в июле и ноябре 2021, эти события стали наиболее запоминающимся в 2021 году для 31% опрошенных жителей Дальнего Востока.
Третье место среди заметных событий года занимает всероссийская перепись населения – этот вариант отметили 26% респондентов. На четвертом месте (21%) оказались одновременно приход движения «Талибан» к власти в Афганистане, потопы и лесные пожары, а также сбой в работе крупнейших соцсетей и онлайн-сервисов. На пятом – трагические события в Казани (19%).
Какие события 2021 года вам запомнились больше всего?
|Событие
|ДФО
|Вся Россия
|Введение QR-кодов в ряде регионов РФ
|69%
|58%
|Локдауны в июне и ноябре
|31%
|31%
|Всероссийская перепись населения
|26%
|12%
|Приход движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) к власти в Афганистане
|21%
|26%
|Потопы и лесные пожары в регионах страны
|21%
|20%
|Сбой в работе крупнейших соцсетей и онлайн-сервисов
|21%
|17%
|Стрельба в Казани
|19%
|24%
|Стрельба в Перми
|17%
|17%
|Единый день голосования в России, выборы в Госдуму VIII созыва
|17%
|14%
|Мигрантский кризис на границах Беларуси
|14%
|16%
|Массовое признание СМИ и журналистов иноагентами
|14%
|22%
|60 лет со дня первого полета человека в космос
|10%
|7%
|Полет первых космических туристов
|10%
|11%
|Музыкальный конкурс «Евровидение» в Роттердаме
|7%
|4%
|Летние Олимпийские игры в Токио
|7%
|9%
|Церемония вручения Нобелевских премий
|5%
|4%
|Кольцеобразное солнечное затмение
|5%
|5%
|Чемпионат Европы по футболу
|2%
|10%
|Другое
|10%
|10%
О HeadHunter
HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR; MOEX: HHRU) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 350 тыс. компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит свыше 50 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в конце 2020 г. составило 691 тысяч. По данным SimilarWeb, hh.ru — один из популярнейших порталов по поиску работы и сотрудников в мире. Акции компании входят в расчёт индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID).
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