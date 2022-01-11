11.01.2022
09:27
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Общество

Главное событие 2021 года для 69% жителей Дальнего Востока

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей ДФО, в том числе Республики Саха (Якутия), и выяснила, какие события 2021 года запомнились жителям региона.  

Большинство (69%) признали, что в 2021 году им сильнее всего запомнилось введение QR-кодов в регионах страны. Для женщин это стало более заметным событием, чем для мужчин (63% против 53%). Наиболее часто этот вариант выбирали бухгалтеры (68%), административный персонал (62%), а также высший менеджмент, специалисты по продажам и работники транспорта (по 61%).

На втором месте – введение локдауна в июле и ноябре 2021, эти события стали наиболее запоминающимся в 2021 году для 31% опрошенных жителей Дальнего Востока.

Третье место среди заметных событий года занимает всероссийская перепись населения – этот вариант отметили 26% респондентов. На четвертом месте (21%) оказались одновременно приход движения «Талибан» к власти в Афганистане, потопы и лесные пожары, а также сбой в работе крупнейших соцсетей и онлайн-сервисов. На пятом – трагические события в Казани (19%).

Какие события 2021 года вам запомнились больше всего?

СобытиеДФОВся Россия
Введение QR-кодов в ряде регионов РФ69%58%
Локдауны в июне и ноябре31%31%
Всероссийская перепись населения26%12%
Приход движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) к власти в Афганистане21%26%
Потопы и лесные пожары в регионах страны21%20%
Сбой в работе крупнейших соцсетей и онлайн-сервисов21%17%
Стрельба в Казани19%24%
Стрельба в Перми17%17%
Единый день голосования в России, выборы в Госдуму VIII созыва17%14%
Мигрантский кризис на границах Беларуси14%16%
Массовое признание СМИ и журналистов иноагентами14%22%
60 лет со дня первого полета человека в космос10%7%
Полет первых космических туристов10%11%
Музыкальный конкурс «Евровидение» в Роттердаме7%4%
Летние Олимпийские игры в Токио7%9%
Церемония вручения Нобелевских премий5%4%
Кольцеобразное солнечное затмение5%5%
Чемпионат Европы по футболу2%10%
Другое10%10%

О HeadHunter 

HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR; MOEX: HHRU) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 350 тыс. компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит свыше 50 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в конце 2020 г. составило 691 тысяч. По данным SimilarWeb, hh.ru — один из популярнейших порталов по поиску работы и сотрудников в мире. Акции компании входят в расчёт индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID).

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: HeadHunter.
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