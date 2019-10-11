Главное при пользовании газом – обеспечение безопасности

С началом отопительного сезона в Якутии особую важность приобретают вопросы безопасного пользования газом в быту. Многие граждане, несмотря на активное освещение в СМИ, не имеют достаточной информированности, поэтому АО «Сахатранснефтегаз» приводит перечень мер, которые должны помочь избежать аварийных ситуаций с газом.

Главным образом безопасность обеспечивается регулярными проверками состояния газового оборудования. Техобслуживание должно производиться как минимум раз в год.

На данный момент Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» является крупнейшей специализированной организацией в Якутии, предоставляющей услуги техобслуживания для населения.

Для того, чтобы специалисты АО «Сахатранснефтегаз» в полной мере могли оценить степень надежности газового оборудования, абонентам необходимо обеспечить им доступ в квартиры и дома. Все работы по техническому обслуживанию производятся согласно графику работ, с которым можно ознакомиться на официальном сайте Общества.

Особо важным моментом при обеспечении безопасности является работоспособность вентиляционных каналов, которые должны предотвратить накопление газа в помещениях при возможной утечке.

Нужно помнить, что категорически запрещается обогревать помещения при помощи газовой плиты.

Нельзя оставлять без прибора работающее газоиспользующее оборудование.

Перед включением газовых приборов необходимо каждый раз проверять тягу.

Важно не заниматься самовольным ремонтом и монтажом газовых приборов – этим должны заниматься только квалифицированные специалисты.

При неисправности газового обрудования необходимо вызвать работников газовой службы по номеру 04, 104, 112

При запахе газа нужно немедленно прекратить пользование газовыми приборами и перекрыть краны на газопроводе. Далее необходимо открыть окно или форточку для проветривания помещения, а звонить в газовую службу нужно уже покинув пределы загазованной территории. Важно не зажигать огня, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы (включая мобильные телефоны).

Дополнительная информация содержится на официальном сайте АО «Сахатранснефтегаз»: aostng.ru