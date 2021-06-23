Главное о празднике Ысыах Туймаады – в дайджесте библиотек

Централизованная библиотечная система г. Якутска ежегодно, с 2006 года, выпускает специальный дайджест «Ысыах Туймаады», отражающий общественный резонанс праздника в СМИ. В печатном виде издание выходило до 2018 г. и доступно в Информационно-библиографическом отделе.

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С 2019 года дайджесты доступны на портале «Мой Якутск», в разделе дайджеста прессы «Культура в жизни столицы». Дайджест прессы включает вкладки:

Во вкладке «Спецвыпуски» вы найдете дайджест «Ысыах Туймаады» за 2019 и 2020 года, а также бонусы к выпускам. Это интересная, очень красочная и содержательная инфографика: Ысыах в цифрах, занимательные факты, рекорды Ысыаха, Игры Дыгына, конные скачки, списки мастер-классов, челленджей, конкурсов.

Также к ним прикреплены Программа Ысыаха, видеоматериалы и библиографический указатель литературы «Ыһыах – үтүө үгэс, кэрэ кэскил», выпущенный библиотекой-филиалом №2 «Школьный мир». Инфографику можно использовать в различных познавательных, обучающих и иных мероприятиях.

В этом году, Ысыах снова пройдет в онлайн-формате. Подготовлена очень яркая и насыщенная программа. Каждый горожанин, каждый житель нашей республики сможет принять участие в различных мастер-классах, конкурсах, душевных встречах. А как все происходило, вы сможете узнать на нашем главном краеведческом ресурсе «Мой Якутск» в новом спецвыпуске дайджеста «Ысыах Туймаады — 2021».

Открыть программу Ысыаха Туймаады ЦБС г. Якутска

СПРАВКА:

Дайджест — это подборка самого интересного, полезного и значимого по одной теме или другому единому критерию.

Дайджест «Культура в жизни столицы» издается с 2006 года. Это еженедельная экспресс информация местной прессы («Бэлэм буол», «Жизнь Якутска», «Забота. Арчы», «Киин куорат», «Кыым», «Кэскил», «Она+», «Парламентская газета Ил Тумэн», «Саха сирэ», «Туймаада», «Эхо столицы», «Юность Севера», «Якутия», «Якутск вечерний»). Освещаются наиболее значимые новости культурных событий города Якутска.

В 2011 г., на основе дайджестов «Ысыах Туймаады» Управление культуры и духовного развития Окружной администрации г. Якутска защитило свой проект и было награждено Российской национальной премией «Грани Театра масс» в номинации «Лучший национальный праздник».