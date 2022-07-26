26.07.2022
17:01
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Экономика

Главное бизнес-событие Якутии!

Клуб бизнесменов Якутии проводит третью практическую бизнес-конференцию, куда приедут самые мощные и сильные спикеры ведущих российских консалтинговых компаний и бизнес-тренеры России:

РАШИТ КАРИМОВ,

Международный бизнес-тренер, г. Санкт-Петербург, эксперт  по раскрытию потенциала лидеров и продавцов, кандидат педагогических наук 

ЕВГЕНИЯ ГАЛЯЕВА,

Бизнес-репетитор для СЕО, г. Москва. Эксперт в области настройки системы управления компании, автор программы «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА БИЗНЕСА» 

ВАЛЕРИЙ ГОРЯЧЕВ,

Основатель рекрутингового агентства «Handy worker», г. Москва, совладелец 4х компаний 

ДИНА ФРОЛОВА,

Компания «ПРОФИТ — Финансы» г. Санкт-Петербург, бизнес-коуч, эксперт в области управления финансами и по работе с ассортиментом и ценообразованием  

ЮЛИЯ БОГУШЕВСКАЯ,

Компания «Франчайзинг интеллект», г. Пермь, ментор СКОЛКОВО, эксперт по франчайзингу 

Но ГЛАВНОЙ ФИШКОЙ будут выступления наших успешных якутских бизнесменов, которые поделятся своим опытом и эффективными действиями.      

Вас ждет два дня интенсивной работы в четырех секциях:  

1 — секция владельцев: актуальные вопросы 

2 — секция Маркетинг, продажи, PR, расширение 

3 — секция Персонал, мотивация, игры для повышения продаж, лучший сервис

4 — секция Финансы, налоги, статистики, оплата труда 

На конференции вы узнаете: 

Как создать жизнеспособную и расширяющуюся компанию?

Как нанять продуктивных работников и сделать из них сотрудников?

Как увеличить продажи в 3 более раз?

Как расширить бизнес и завоевать новые рынки? 

Как создать семейную бизнес-династию, способную расти и крепнуть на столетия?

Маркетинг и реклама, работающие инструменты.

Кредит: как выйти из кредитной зависимости  при этом расширятся?

Механизм оптимизации налогов? 

Франчайзинг -инструмент масштабирования бизнеса.

Кому оставить бизнес? Секреты дистанционного контроля за бизнесом? И много другое 

Уже идут более 120 бизнесменов! Присоединяйтесь и вы! 

Дата: 5 и 6 августа

Адрес: Экопарк отель Орто Дойду, Покровский тракт 49/1 км 

Программу и список спикеров, темы можно узнать на сайте:www.business-sakha.ru 

По всем вопросам можно обратиться на номер 89246636777 (есть WhatsApp)

Фото: Пресс-службы ОРТО ДОЙДУ
Источник: Пресс-служба ОРТО ДОЙДУ

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