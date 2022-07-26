Главное бизнес-событие Якутии!
Клуб бизнесменов Якутии проводит третью практическую бизнес-конференцию, куда приедут самые мощные и сильные спикеры ведущих российских консалтинговых компаний и бизнес-тренеры России:
РАШИТ КАРИМОВ,
Международный бизнес-тренер, г. Санкт-Петербург, эксперт по раскрытию потенциала лидеров и продавцов, кандидат педагогических наук
ЕВГЕНИЯ ГАЛЯЕВА,
Бизнес-репетитор для СЕО, г. Москва. Эксперт в области настройки системы управления компании, автор программы «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА БИЗНЕСА»
ВАЛЕРИЙ ГОРЯЧЕВ,
Основатель рекрутингового агентства «Handy worker», г. Москва, совладелец 4х компаний
ДИНА ФРОЛОВА,
Компания «ПРОФИТ — Финансы» г. Санкт-Петербург, бизнес-коуч, эксперт в области управления финансами и по работе с ассортиментом и ценообразованием
ЮЛИЯ БОГУШЕВСКАЯ,
Компания «Франчайзинг интеллект», г. Пермь, ментор СКОЛКОВО, эксперт по франчайзингу
Но ГЛАВНОЙ ФИШКОЙ будут выступления наших успешных якутских бизнесменов, которые поделятся своим опытом и эффективными действиями.
Вас ждет два дня интенсивной работы в четырех секциях:
1 — секция владельцев: актуальные вопросы
2 — секция Маркетинг, продажи, PR, расширение
3 — секция Персонал, мотивация, игры для повышения продаж, лучший сервис
4 — секция Финансы, налоги, статистики, оплата труда
На конференции вы узнаете:
Как создать жизнеспособную и расширяющуюся компанию?
Как нанять продуктивных работников и сделать из них сотрудников?
Как увеличить продажи в 3 более раз?
Как расширить бизнес и завоевать новые рынки?
Как создать семейную бизнес-династию, способную расти и крепнуть на столетия?
Маркетинг и реклама, работающие инструменты.
Кредит: как выйти из кредитной зависимости при этом расширятся?
Механизм оптимизации налогов?
Франчайзинг -инструмент масштабирования бизнеса.
Кому оставить бизнес? Секреты дистанционного контроля за бизнесом? И много другое
Уже идут более 120 бизнесменов! Присоединяйтесь и вы!
Дата: 5 и 6 августа
Адрес: Экопарк отель Орто Дойду, Покровский тракт 49/1 км
Программу и список спикеров, темы можно узнать на сайте:www.business-sakha.ru
По всем вопросам можно обратиться на номер 89246636777 (есть WhatsApp)
+7 (999) 174-67-82
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