Главное бизнес-событие Якутии!

Клуб бизнесменов Якутии проводит третью практическую бизнес-конференцию, куда приедут самые мощные и сильные спикеры ведущих российских консалтинговых компаний и бизнес-тренеры России:

РАШИТ КАРИМОВ,

Международный бизнес-тренер, г. Санкт-Петербург, эксперт по раскрытию потенциала лидеров и продавцов, кандидат педагогических наук

ЕВГЕНИЯ ГАЛЯЕВА,

Бизнес-репетитор для СЕО, г. Москва. Эксперт в области настройки системы управления компании, автор программы «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА БИЗНЕСА»

ВАЛЕРИЙ ГОРЯЧЕВ,

Основатель рекрутингового агентства «Handy worker», г. Москва, совладелец 4х компаний

ДИНА ФРОЛОВА,

Компания «ПРОФИТ — Финансы» г. Санкт-Петербург, бизнес-коуч, эксперт в области управления финансами и по работе с ассортиментом и ценообразованием

ЮЛИЯ БОГУШЕВСКАЯ,

Компания «Франчайзинг интеллект», г. Пермь, ментор СКОЛКОВО, эксперт по франчайзингу

Но ГЛАВНОЙ ФИШКОЙ будут выступления наших успешных якутских бизнесменов, которые поделятся своим опытом и эффективными действиями.

Вас ждет два дня интенсивной работы в четырех секциях:

1 — секция владельцев: актуальные вопросы

2 — секция Маркетинг, продажи, PR, расширение

3 — секция Персонал, мотивация, игры для повышения продаж, лучший сервис

4 — секция Финансы, налоги, статистики, оплата труда

На конференции вы узнаете:

Как создать жизнеспособную и расширяющуюся компанию?

Как нанять продуктивных работников и сделать из них сотрудников?

Как увеличить продажи в 3 более раз?

Как расширить бизнес и завоевать новые рынки?

Как создать семейную бизнес-династию, способную расти и крепнуть на столетия?

Маркетинг и реклама, работающие инструменты.

Кредит: как выйти из кредитной зависимости при этом расширятся?

Механизм оптимизации налогов?

Франчайзинг -инструмент масштабирования бизнеса.

Кому оставить бизнес? Секреты дистанционного контроля за бизнесом? И много другое

Уже идут более 120 бизнесменов! Присоединяйтесь и вы!

Дата: 5 и 6 августа

Адрес: Экопарк отель Орто Дойду, Покровский тракт 49/1 км

Программу и список спикеров, темы можно узнать на сайте:www.business-sakha.ru

По всем вопросам можно обратиться на номер 89246636777 (есть WhatsApp)