Главней всего погода в доме…

Дожди и грозы: Погода в Якутии на 1 июня

Сегодня утром температура воздуха колеблется от -2° до +19°. В первый день июня все еще минусовая температура сохраняется в Быков Мысе, Саскылахе -2°, в Тикси -1°. В Среднеколымске столбики термометров поднялись до +19°. В Зырянке, Усть-Моме +18°, в Амге, Белой Горе +14°, в Усть-Миле, Покровске, Якутске, Усть-Нере +13°, передает Ulus.Media со ссылкой на ЯУГМС.

В Колымо-Индигирских, северо-западных районах погода без осадков, на остальной территории обещают небольшие, местами умеренные дожди. В Кобяйском, Намском, Усть-Алданском, Горном, Хангаласском, Олекминском, Ленском, Алданском, Нерюнгринском районах ожидаются грозы, при грозах порывы ветра 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью +7+12°, при прояснении, на севере +1+6°, в арктических районах -3-8°, днем +17+22°, при дожде +12+17°, в арктических районах +3+8°.

В Якутске кратковременный дождь, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура днем +17+19°.