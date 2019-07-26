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Главная задача — помогать речникам Лены

24-25 июля заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей ТАРАСЕНКО ознакомился с работой ведущих учебных заведений и предприятий водного транспорта Республики Саха (Якутия). В первый день визита Андрей Владимирович осмотрел ход строительства Учебно-тренажерного центра ЯИВТ, провёл рабочую встречу с представителями подрядных строительных организаций.

Андрей Тарасенко встретился с министром транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Александром ТАРАСОВЫМ с участием представителей предприятий внутреннего водного транспорта Ленского бассейна. От ПАО «ЛОРП» в работе совещания принял участие заместитель генерального директора по управлению персоналом В.Н.МЯКИШЕВ, директор ООО «Жатайская судоверфь» В.П.СОБКО.

На повестке дня стоял вопрос актуальности подготовки кадров для предприятий внутреннего водного транспорта в Якутии, который с каждым годом возрастает.

Владимир Мякишев на совещании рассказал о кадровой политике Ленского пароходства, о взаимодействии с учебными заведениями водного транспорта РФ, о привлечении курсантов на производственную практику, о социальных программах предприятия.

В текущую навигацию для работы в штатных должностях на судах ЛОРПа проходят практику 243 курсанта из ЯИВТ, Усть-Кутского ИВТ, НКРУ (г.Новосибирск), ВГУВТ (г.Нижний Новгород, г.Астрахань), ГМУ им.адмирала С.О.Макарова ( г.Великий-Устюг, г.Уфа, г.Петрозаводск), МГУ им.адмирала Г.И.Невельского (г.Благовещенск), Жатайского техникума, Киренского профессионально-педагогического колледжа, Новосибирского речного колледжа. Курсантам оплачивается проезд к месту практики (и обратно), они принимаются на штатные должности в экипажи и получают заработную плату, обеспечиваются питанием и спецодеждой. По итогам практики лучшие курсанты отмечаются благодарственными письмами и премиями предприятия. Курсанты учебных заведений республики, отличившиеся в общественной жизни, имеющие хорошую успеваемость и дисциплину, получают стипендии имени генерального директора ПАО «ЛОРП» С.А.Ларионова и Героя Социалистического труда М.Ф.Спиридонова.

Для привлечения специалистов для работы на флоте и по береговым профессиям: с первого дня работы молодым специалистам выплачивается надбавка за работу в районах Крайнего Севера в полном объёме, а также в течение трех лет с даты трудоустройства выплачивается дополнительная надбавка в размере 10 % от должностного оклада, также производится выплата «подъёмных»; молодым специалистам частично компенсируются расходы по найму жилья; работает программа компенсации процентов по ипотечным договорам; реализуются квартиры в новом доме в п. Жатай с предоставлением 30% скидки от стоимости; компенсируются расходы на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов его семьи; дополнительно работникам удаленных подразделений 1 раз в год частично (в размере 50%) компенсируются расходы по проезду в г. Якутск и г. Ленск в связи с необходимостью лечения; оказывается материальная помощь работникам за счет специальных фондов (вернувшимся после демобилизации из рядов РА производится выплата «подъёмных», иногородним специалистам на условиях, определяемых индивидуальным соглашением, компенсируются расходы по проезду от места жительства к месту работы и обратно в начале навигации и после ее окончания).

25 июля заместитель руководителя Росморречфота А.В.Тарасенко посетил Жатай, где побывал на строительстве Жатайской судоверфи, осмотрел мощности Жатайской БТЭФ, ознакомился с работой Учебного центра водного транспорта и Жатайского техникума.

С ходом строительства судоверфи и планах на будущее ознакомил директор ООО «Жатайская судоверфь» Вадим Собко. 26 апреля текущего года торжественно была первой была установлена первая свая будущей высокотехнологичной Жатайской судоверфи и положено начало реализации одного из инвестиционных проектов, связанных с развитием Арктики и её инфраструктуры.

Директор Учебного центра водного транспорта Константин Макаренко провёл делегацию по учебным аудиториям, показал тренажеры для будущих судоводителей. Интересным было посещение учебного судна, которое центр подготовил в прошлом году. Здесь обучающиеся в живую могут испытать своими силы побывав на настоящем теплоходе, где можно опустится в специальный бассейн в гидрокостюме, проигрывая учебные тревоги «в борьбе за живучесть», «человек за бортом», «противопожарную» и др.

Подготовка и переподготовка кадров для речного флота является одним из условий успешной модернизации транспортной отрасли и её комплексного развития. Необходимость создания на базе предприятия собственного учебного центра назрела в целях минимизации аварийности на флоте, обеспечения высокого уровня подготовки плавсостава и организации учебно-тренировочного процесса по борьбе за живучесть судов и экипажей, а также более эффективного расходования финансовых средств. Благодаря созданному Центру ПАО «ЛОРП» усовершенствует систему подготовки специалистов водного транспорта и реализует международные требования, направленные на обеспечение безопасности судоходства через внедрение инновационных технологий и тренажерную подготовку.

Андрей Тарасенко отметил, что знакомство с учебными заведениями и предприятиями водного транспорта Крайнего Севера были необходимыми, интересными, впечатление только положительное, вопросов много и их необходимо решать. Возрождение судостроения на Лене – это уже не миф, а реальность, главная задача государства — помогать Жатайской судоверфи, чтобы через несколько лет со стапелей верфи спускались современные суда, которые встанут на смену легендарного флота Ленского бассейна.

Источник: Пресс-служба ПАО «ЛОРП».
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