Главная улица Олекминска будет обновлена впервые за 20 лет

В городе Олекминске Олекминского района в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на средства субсидии из Дорожного фонда Якутии началась подготовка к капитальному ремонту региональной автодороги «Умнас», проходящей по центральной улице города.

Напомним, что Главой Якутии Айсеном Николаевым поставлена задача по вводу 254,5 км дорог регионального значения и 188,7 км федерального значения в этом году.

Главная улица Олекминска служит основной магистралью города, именно по этой дороге завозились дорожно-строительные материалы и спецтехника для реализации крупных проектов – нефтепровода «Восточная Сибирь –Тихий Океан», газопровода «Сила Сибири», взлетно-посадочной полосы аэропорта Олекминск. Ремонт здесь не проводился с момента строительства объекта в 1991 – 1998 годы.

Масштабные ремонтные работы стали возможны по итогам выездной коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии в феврале 2021 года. Тогда отраслевым департаментам и дорожным службам помимо всего прочего были даны поручения о проведении капремонта региональной автомобильной дороги «Умнас», проходящей по центральной улице города.

В ходе капремонта с 2022 по 2024 годы дорожники ООО «Дороги Олекмы» приведут в порядок 7,35 км улицы. На эти цели республиканским Минтрансом из Дорожного фонда Якутии выделено 521,3 млн рублей. Здесь полностью заменят поверхность дороги, укрепят обочины, обустроят новые остановки и проведут уличное освещение.

Главной особенностью станет покрытие – центральная улица Олекминска будет выполнена в бетонном исполнении. Такое покрытие долговечнее и хорошо сопротивляется образованию колеи. В общей сложности на дороге будет уложено порядка 17 тысяч кубов бетона.

«В настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы: приобретение, доставка материалов и геодезически-разбивочные работы. В этом году запланированы демонтаж и обустройство линии освещения, линий связи, теплотрасс, устройство съездов и примыканий, уширение земполотна объемом около 18 тысяч кубов. Второй этап капитального ремонта, то есть основные работы пройдут в 2023 году. В 2024 году – завершающий этап», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев.

Работы по ремонту региональной автодороги «Умнас» в Олекминском районе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планомерно ведутся с 2019 года. Всего за это время введено порядка 30 км дороги. В октябре текущего будет сдано еще 6,61 км автодорог в районе 1-го и 2-го Нерюктяйского наслегов.