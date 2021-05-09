Главная песня Победы зазвучала на редком языке

Знаменитая песня, ставшая негласным гимном нашей страны на 9 мая, сегодня зазвучала на юкагирском языке. Исполнила ее отличник культуры РС(Я) Анастасия Курилова.

«Перевод мне очень понравился. Мысль, которая была заложена в первоначальном тексте песни в переводе немного трансформирована, но подаётся так, как мы выражаем свои эмоции и мысли», – отметила Анастасия Курилова.

Автором перевода является юкагирский художник, писатель, журналист Николай Курилов. Это не первый его перевод известной песни.

«Все переводы на нашем языке сложно делать. Нет соответствующих слов. Потому приходится делать не от оригинала, а близко по смыслу. Эти переводы как черновики лежали у меня давно. В прошлом году делал переводы сказок Владимира Санги, песни «Аве Мария» и решил завершить песней «День Победы», пока юкагирские слова и образы заполняли, как говорится, мозговые извилины. А для чего перевожу? Наверное, для интереса: смогу ли передать на юкагирском языке русский аналог», – рассказал газете «Илкэн» Николай Курилов.

Следует отметить, есть еще один вариант перевода песни «День Победы». В прошлом году старший брат Николая Николаевича – Гаврил Николаевич Курилов – Улуро Адо принял участие в международной акции по переводу песни «День Победы» на языки народов России и мира, которая прошла в мае 2020 года, в дни празднования 75-летия Победы. Об этом мы писали в прошлогоднем майском номере нашей газеты. У Гаврила Николаевича свой вариант перевода и отличается от версии младшего брата. Возможно, это даже хорошо, что есть несколько вариантов перевода, есть возможность сравнить, узнать богатство редкого языка.

Сегодня без песни «День Победы» невозможно представить ни одного мероприятия, посвященного Великой Отечественной войне и то, что она звучит на языках коренных народов Севера, говорит о том, что они живы и развиваются. Кстати, Ассоциация коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ собрала порядка 50 оригинальных авторских переводов песни «День Победы» на 34 языках коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока нашей страны.

Ссылка на видео: https://youtu.be/wj_rfCflWWc