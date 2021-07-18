Главная переправа на Лене открыта в особом режиме

В Якутии возобновили движение паромов на переправе «Якутск-Нижний Бестях». В целях соблюдения безопасности движения, принято решение о выполнении рейсов караванами из нескольких судов.

Определено безопасное место на фарватере реки, где караваны могут безопасно расходиться. Один караван из Якутска уже отправился в сторону Нижнего Бестяха, также идет погрузка на встречный рейс.

На переправах «Кангалассы – Соттинцы» и «Мохсоголлох – Качикатцы» движения будет выполняться по мере улучшения погодных условий.