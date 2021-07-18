18.07.2021
14:59
373

Происшествия

Главная переправа на Лене открыта в особом режиме

В Якутии возобновили движение паромов на переправе «Якутск-Нижний Бестях». В целях соблюдения безопасности движения, принято решение о выполнении рейсов караванами из нескольких судов.

Определено безопасное место на фарватере реки, где караваны могут безопасно расходиться. Один караван из Якутска уже отправился в сторону Нижнего Бестяха, также идет погрузка на встречный рейс.

На переправах «Кангалассы – Соттинцы» и «Мохсоголлох – Качикатцы» движения будет выполняться по мере улучшения погодных условий.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх