18.07.2021
14:59
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Происшествия
Главная переправа на Лене открыта в особом режиме
В Якутии возобновили движение паромов на переправе «Якутск-Нижний Бестях». В целях соблюдения безопасности движения, принято решение о выполнении рейсов караванами из нескольких судов.
Определено безопасное место на фарватере реки, где караваны могут безопасно расходиться. Один караван из Якутска уже отправился в сторону Нижнего Бестяха, также идет погрузка на встречный рейс.
На переправах «Кангалассы – Соттинцы» и «Мохсоголлох – Качикатцы» движения будет выполняться по мере улучшения погодных условий.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
#Главная переправа на Лене открыта в особом режиме#лесные пожары якутия#паромная переправа «Якутск-Нижний Бестях»#Якутия
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