19.12.2020
10:23
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Коронавирус

Главная новость о COVID-19 в Якутии

На 19.12.2020 г. выявлено 203 новых случая COVID-19, в т.ч. 28 носителей новой коронавирусной инфекции:​

-Якутск — 95 случаев;

-Алданский район 16 случаев;

-Мирнинский район 14 случаев;

-Мегино-Кангаласский район 9 случаев;

-Амгинский район 8 случаев;

-Нерюнгринский район 7 случаев;

-Ленский район 6 случаев;

-Вилюйский, Горный, Намский и Усть-Майский районы по 5 случаев;

-Кобяйский и Усть-Алданский районы по 4 случая;

-Верхневилюйский, Верхоянский и Жиганский районы по 3 случая;

— Момский, Олекминский и Чурапчинский районы по 2 случая;

-Нюрбинский, Оленекский, Таттинский, Томпонский и Хангаласский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2 865 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 838 738 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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