Коронавирус
Главная новость о COVID-19 в Якутии
На 19.12.2020 г. выявлено 203 новых случая COVID-19, в т.ч. 28 носителей новой коронавирусной инфекции:
-Якутск — 95 случаев;
-Алданский район 16 случаев;
-Мирнинский район 14 случаев;
-Мегино-Кангаласский район 9 случаев;
-Амгинский район 8 случаев;
-Нерюнгринский район 7 случаев;
-Ленский район 6 случаев;
-Вилюйский, Горный, Намский и Усть-Майский районы по 5 случаев;
-Кобяйский и Усть-Алданский районы по 4 случая;
-Верхневилюйский, Верхоянский и Жиганский районы по 3 случая;
— Момский, Олекминский и Чурапчинский районы по 2 случая;
-Нюрбинский, Оленекский, Таттинский, Томпонский и Хангаласский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 2 865 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 838 738 тестов.
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