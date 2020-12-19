Главная новость о COVID-19 в Якутии

На 19.12.2020 г. выявлено 203 новых случая COVID-19, в т.ч. 28 носителей новой коронавирусной инфекции:​ -Якутск — 95 случаев; -Алданский район 16 случаев; -Мирнинский район 14 случаев; -Мегино-Кангаласский район 9 случаев; -Амгинский район 8 случаев; -Нерюнгринский район 7 случаев; -Ленский район 6 случаев; -Вилюйский, Горный, Намский и Усть-Майский районы по 5 случаев; -Кобяйский и Усть-Алданский районы по 4 случая; -Верхневилюйский, Верхоянский и Жиганский районы по 3 случая; — Момский, Олекминский и Чурапчинский районы по 2 случая; -Нюрбинский, Оленекский, Таттинский, Томпонский и Хангаласский районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 2 865 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 838 738 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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