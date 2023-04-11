Главная ледовая переправа Якутии закроется 15 апреля

Минтранс Якутии: Главная ледовая переправа закроется 15 апреля

Ледовая переправа «Якутск — Нижний Бестях», по которой до столицы Якутии доставляют грузы, товары и продовольствие, закрывается 15 апреля.

На сегодня грузоподъемность по данной переправе снижена для автотранспорта до 30 тонн.

Начиная с 15 апреля, будут закрываться все ледовые переправы республики.

Сроки снижения грузоподъемности ледовых переправ могут быть скорректированы в зависимости от фактического состояния ледового покрова и погодных условий.