11.04.2023
11:56
561
Якутия
Главная ледовая переправа Якутии закроется 15 апреля
Минтранс Якутии: Главная ледовая переправа закроется 15 апреля
Ледовая переправа «Якутск — Нижний Бестях», по которой до столицы Якутии доставляют грузы, товары и продовольствие, закрывается 15 апреля.
На сегодня грузоподъемность по данной переправе снижена для автотранспорта до 30 тонн.
Начиная с 15 апреля, будут закрываться все ледовые переправы республики.
Сроки снижения грузоподъемности ледовых переправ могут быть скорректированы в зависимости от фактического состояния ледового покрова и погодных условий.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минтранса РС (Я)
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