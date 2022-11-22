Главная елка республики зажжется 1 декабря

1 декабря в Якутске зажгутся огни первой ёлки страны. Зажжение новогодней ёлки состоится на площади Ленина.

Главное событие республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии» — зажжение новогодней ёлки на площади Ленина в Якутске состоится первого декабря. Отметим, что по традиции именно в республике зажгутся огни первой ёлки в стране, сообщает ЯСИА.

«Вечером первого декабря череда торжеств завершается самым долгожданным событием фестиваля – зажжением первой в стране новогодней ёлки – ёлки главы республики. На этом ярком и поистине сказочном событии будут и Властелин Холода Чысхаан, и добрый Дедушка Мороз. Два зимних волшебника передают из рук в руки Символ холода на Полюсе холода и приезжают в Якутск, чтобы зажечь огни на ёлке, впуская зиму в нашу страну. Приезжайте, чтобы встретить зиму первыми», — говорится в программе фестиваля.

Церемония начнется в 16:00. Мероприятие покажут на телеканалах НВК «Саха», «Якутия 24» и в социальных сетях.

Напомним, с 28 ноября по 4 декабря в республике пройдет всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии». В его рамках состоятся выставки, конкурсы для детей, гастрономический фестиваль и концерты.