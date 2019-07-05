Главная блондинка эстрады презентовала новый клип

4 июля в банкетном зале «Crystall Hall», главная блондинка якутской эстрады, одна из талантливых певиц республики Надина ЭЛЬПИС презентовала свой музыкальный клип на песню «Сурук», пригласив на закрытое мероприятие своих друзей, коллег и близких, среди которых были — экстремалка, заслуженная артистка Якутии Лариса ТРОЕВА, звезды эстрады Сергей ШЕРГИН, Дария ЛАВРОВА, организатор мероприятий Стас СТЕПАНОВ, бизнес-чета Надежда и Кирилл ПЕРМЯКОВЫ и многие другие.

В программе вечера Надина подарила своим гостям акустический концерт, состоящий из ее хитов, а также исполнила новые хиты при поддержке друзей — музыкантов и конечно же, своего супруга Владимира БОЯРСКОГО. Ведущим выступил шоумен и тамада Айсен КИРИЛЛИН.