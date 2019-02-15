Главная блондинка эстрады поздравила своих поклонников 

14 февраля, в День влюблённых, главная блондинка якутской эстрады Надина ЭЛЬПИС представила своим поклонникам живой акустический концерт в рамках серийного проекта Театра Эстрады «Ырыам кута».

«Ырыам кута» — музыкальный серийный проект Государственного театра эстрады. Гостями проекта выступают артисты Театра, в сопровождении живого ансамбля. Каждый гость представляет несколько своих хитов, обязательно пару новых песен. Два неизменных домашних задания: артист должен подготовить к исполнению хит любимого российского или зарубежного исполнителя, а также хит своего коллеги по театру на выбор.

Мероприятие прошло в формате «тет-а-тет», то есть Надина не только пела, но и отвечала на вопросы зрителей, ведущего.

В этот вечер ее поддержал музыкальный коллектив в составе: клавиша – Егор Ефимов, бас – гитара – Михаил Нифонтов, соло- гитара – Максим Бордонский, ударные – Семен Цой, аккордеон и клавиша — муж Надины Владимир Боярский. Ведущим выступил один из лучших шоуменов республики, диктор радио, артист Театра эстрады Николай Гоголев.

Как положено в данном проекте, певица установила свою именную звезду на сцену, а также подарила своим гостям хиты, среди которых – «Онлайн», «Мин ырыам», «Халлаан куех», и совершенно новые песни, которых даже пока нет в записи: «Тулаайах туун», «То5о?», песню коллеги Петра Петрова «Хаардар», перепевку «Wicked game». Кроме того, по просьбе зрителя Эльпис спела из репертуара Земфиры «Небо Лондона».

Надина Эльпис:

Я начала петь с 11 лет. Я очень хотела петь в детстве. Когда я жила в Казахстане, я упрашивала бабушку записать меня на кружок пения, но он был платным. Поэтому сестра меня спонсировала и привела.

Так я приняла участие на казахском аналоге «Утренней звезды», где у нас совпали оценки с одной участницей. Я, недолго думая, спела «Туундарам» на якутском языке, которую разучила, когда еще жила в Абые. Так я стала и победительницей этого конкурса.

На данный момент я являюсь автором более 80 песен, среди которых много невышедшего материала и андерграунда.

Что касается моего псевдонима, он переводится как: «Надейся только на себя», эта цитата является моим девизом.

По предстоящим планам могу сказать, что буду записывать песни, которые я исполнила сегодня. Также в своих социальных сетях, я в скором времени запущу голосование — на какую песню мне лучше снять музыкальный клип.

Благодарю всех, кто пришел сегодня на мой концерт, поздравляю всех с самым нежным праздником года – с Днём Влюбленных! Всем Любви!»

В конце вечера были разыграны два подарочных сертификата от спа-салона «Wai Thai», что интересно, их получила одна зрительница, которая пришла первой на концерт и задала самый интересный вопрос.

Автор выражает огромную благодарность за помощь при написании данного материала Ларисе Троевой, Марине Пудовой И Александру Константинову.