Главгосэкспертиза России приняла решение по алмазному руднику «Удачный»

На алмазном руднике «Удачный» начнут отработку запасов до отметки -630 м

Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на вскрытие и вовлечение в опытно-промышленную отработку запасов рудника «Удачный» до отметки -630 м с применением технологий самообрушения породы. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Кимберлитовая трубка «Удачная» была открыта в 1955 году на северо-западе Якутии, в 12 км южнее Полярного круга. Добычу алмазов открытым (карьерным) способом завершили в 2015 году на отметке -320 м. Сегодня «Удачный» – самый крупный по производительности подземный рудник компании «АЛРОСА». В настоящий момент вскрытие и отработка разведанных запасов на подземном руднике «Удачный» им. Ф.Б. Андреева ниже отметки карьера выполняется на основании ранее одобренной Главгосэкспертизой России проектной документации.

Проектом, получившим последнее положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрены вскрытие до проектной отметки -580 м и отработка разведанных запасов в отметках -465 /-630 м с применением технологий самообрушения руды.

В результате реализации проекта производительность рудника составит 4,0 млн тонн руды в год. В числе основных технических решений проектируемых объектов, которые включает в себя проектная документация для реализации опытно-промышленной отработки запасов рудника «Удачный», – комплекс вскрывающих запасы до горизонта -630 м горно-капитальных подготовительных выработок, оборудованных магистральным и участковым конвейерным транспортом, дробильными комплексами, комплексом водоотлива и иным необходимым горным оборудованием. Строительство дополнительных зданий и сооружений комплекса поверхности рудника «Удачный» не планируется.