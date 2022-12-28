Главе Якутии вручили подарок от имени народных мастеров республики в Год культурного наследия.

Юрий Куприянов: В Год культурного наследия глава Якутии Айсен Николаев принял ряд важнейших решений для развития отрасли народного искусства.

В Якутии официально закрыли Год культурного наследия народов России. Событие состоялось 27 декабря на сцене Театра оперы и балета. От имени народных мастеров республики Главе Якутии Айсену Николаеву в благодарность за большое внимание к отрасли министр культуры и духовного развития региона Юрий Куприянов вручил композицию из семи кукол в национальных традиционных костюмах «Оһуохайдьыттар».

Как отметил министр, Год культурного наследия народов России в республике прошел на высоком уровне, проведено более 600 муниципальных мероприятий и более 80 республиканских, но главное, благодаря поддержке главы были приняты ключевые стратегически важные решения для развития отрасли народного творчества, кузнечного дела, сохранения эпоса.

— В нашей республике Год культурного наследия стартовал ярко и масштабно с грандиозного шествия народных мастеров в национальных костюмах в День народного мастера 5 марта. Благодаря вниманию со стороны Главы нашей республики, год продолжился яркими культурными событиями и важнейшими решениями для поддержки этого направления отрасли культуры. Был подписан стратегически важный Указ Главы о создании единой системы домов олонхо в республике, о государственной поддержке олонхосутов, запевал осуохая и кузнецов — носителей традиционного культурного наследия. Это важно для сохранения и укрепления эпического наследия народов нашего многонационального региона, важно для сохранения истории и культуры Якутии для будущих поколений, — подчеркнул министр.

За значительный вклад в реализацию проектов и мероприятий Года культурного наследия народов России в Якутии от имени народных мастеров республики министр преподнес Айсену Николаеве композицию из семи кукол в национальных традиционных костюмах «Оһуохайдьыттар». Удивительная по красоте работа выполнена мастером народных художественных промыслов Якутии Агафьей Ивановной Колесовой. Материал — запекаемая полимерная глина, текстиль, конский волос, кожа, дерево. Отметим, что в этом году якутский круговой танец осуохай включили в список 100 шедевров нематериального наследия народов России.

Также состоялось вручение государственных наград отличившимся деятелям культуры, в финале церемонии закрытия тематического года, зрителям была представлена якутская премьера первой национальной оперы-олонхо «Нюргун Боотур».