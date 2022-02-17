Главе Якутии представили нового руководителя Росприроднадзора по Якутии

Начальник Управления государственной службы и кадров Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Тимур Ахунянов 17 февраля представил главе региона Айсену Николаеву вновь назначенного руководителя Управления Росприроднадзора по Якутии Андрея Жолудева.

Ахунянов и Жолудев

«Наша встреча связана с позитивным поводом, у вас на территории поменялся руководитель нашей федеральной службы, им назначен Андрей Викторович Жолудев, ранее занимавший должность заместителя руководителя ведомства. Он проявил себя, как грамотный специалист, хорошо знает проблемные вопросы региона. Уверен, что Андрей Викторович на территории республики будет плодотворно выполнять свои должностные обязанности», — сказал Тимур Ахунянов.

Жолудев

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что одной из важнейших задач, стоящих перед Управлением Росприроднадзора является усиление взаимодействия ведомства с министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, а также профильными структурами. «Для Якутии с учётом её огромных территорий и специфических особенностей, а также задач стоящих по сохранению природы и обеспечению надзора за деятельностью промышленных предприятий работа Управления Росприроднадзора очень важна. Практически на всей территории республики имеются объекты подконтрольные Росприроднадзору. Нам предстоит наладить активное сотрудничество, в том числе поднять на более высокий уровень взаимодействие ведомства с региональным профильным министерством. Республика готова оказывать всю требующуюся помощь и поддержку в решении этих задач», – подчеркнул Айсен Николаев.

В свою очередь Андрей Жолудев заверил, что приложит все усилия, чтобы оправдать доверие руководства республики и федерального ведомства в сфере обеспечения природного надзора на всей территории республики.