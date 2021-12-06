Главе района Якутии отказано в иске о защите чести и достоинства

И. обратился с иском к М. о защите чести, достоинства и деловой репутации. В обоснование иска указано, что ответчиком в социальном мессенджере «WhatsApp» распространен текст на якутском языке, который унижает честь и достоинство истца, поскольку эти сведения являются лишь инсинуацией и могут повлиять на деловую репутацию истца, как главы района. Просит возложить на ответчика обязанность опровергнуть распространенные сведения, не соответствующие действительности, и взыскать компенсацию морального вреда в размере 01 копейки.

Разрешая заявленные исковые требования, суд первой инстанции, установив, что ложные сведения, порочащие честь и достоинство, и деловую репутацию И., распространены ответчиком М. путем опубликования в социальном мессенджере «WhatsApp» и эти сведения не соответствуют действительности, воспринимаются как отрицательные, противозаконные, формируют мнение об истце как о человеке, преступающим закон, нормы морали и обычаи народа, удовлетворил исковые требования И. в полном объеме.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда республики Саха (Якутия) не согласилась с выводами суда первой инстанции указав, что И. являясь главой муниципального района, обладает особым публично-правовым статусом. В соответствии с абзацем 3 пункта 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 год N3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» следует различать имеющие место утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной защиты в порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности. Как разъяснено в абзаце 4 пункта 9 вышеуказанного постановления Пленума, государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в средствах массовой информации в отношении того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий.

Судебная коллегия пришла к выводу, что указанный текст в сообщении не является утверждением, а является оценочным суждением, кроме того, каких-либо негативных последствий для истца не наступило, доказательства причинения ущерба его деловой репутации истцом не представлены, порочащий характер вышеуказанных суждений, а также их оскорбительный характер, истцом не доказан.

Апелляционная инстанция решение Нюрбинского районного суда отменила, приняла новое решение, которым отказано в удовлетворении иска И.