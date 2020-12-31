Главбух республиканского учреждения культуры предстанет перед судом

Прокуратура г. Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера одного из республиканских учреждений культуры. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая, в течение длительного периода времени, с использованием бухгалтерской программы, содержащей список работников учреждения и их банковские счета, необоснованно вносила в реестр к платежному поручению для начисления заработных плат, персональные данные неосведомленных о её преступной деятельности двух лиц, в том числе своей дочери, фактически не работающих в учреждении.

В последующем, заверяла своей электронной цифровой подписью реестры на зачисление заработной платы работникам учреждения, содержащие заведомо ложные сведения и направляла их на исполнение в банки.

Сумма ущерба причиненная в результате данных преступных действий составила свыше 3 млн. 600 тыс. рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.