31.12.2020
12:18
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Судебная хроника

Главбух республиканского учреждения культуры предстанет перед судом

Прокуратура г. Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера одного из республиканских учреждений культуры. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное  в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая, в течение длительного периода времени,  с использованием бухгалтерской программы, содержащей список работников учреждения и их банковские счета, необоснованно вносила в реестр к платежному поручению для начисления заработных плат, персональные данные неосведомленных о её преступной деятельности двух лиц, в том числе своей дочери, фактически не работающих в учреждении.

В последующем, заверяла своей электронной цифровой подписью реестры на зачисление заработной платы работникам учреждения, содержащие заведомо ложные сведения и направляла их на исполнение в банки.

Сумма ущерба причиненная в результате данных преступных действий составила свыше 3 млн.  600 тыс. рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна РОЖИНА.
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