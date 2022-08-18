Главам районов и городских округов Якутии определены задачи на ближайшую перспективу

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ подвел предварительные итоги социально-экономического развития республики по результатам семи месяцев 2022 года и поставил задачи главам муниципальных районов и городских округов на ближайшую перспективу в ходе Совета по местному самоуправлению.

«Несмотря на западные санкции, практически непрекращающуюся эпидемию COVID-19, мы смогли сохранить устойчивость экономики, во многом благодаря оперативно принятым решениям по поддержке обеспечивающих отраслей, предпринимательства, жителей республики. В эти месяцы продолжается рост промышленного производства, валового регионального продукта, доходов бюджета», — сказал Айсен Николаев.

По словам Ил Дархана, по предварительным итогам семи месяцев промышленное производство выросло практически на 13%, выполняются все мероприятия национальных проектов, по плану реализуются инфраструктурные проекты. Не допущена стагнация на рынке труда, ситуация с занятостью населения идет по позитивному сценарию, безработица составляет порядка 6,8 %.

«Многие из вас проявили инициативу, выдержку, полностью мобилизовались для решения задач, которые поставлены перед вами. Это позитивным образом сказалось на общественной стабильности, способствовало бесперебойной работе предприятий, малого бизнеса», — подчеркнул руководитель республики.

Важным достижением Айсен Николаев назвал эффективную работу в пожароопасный период и отметил высокую готовность глав, оперативность и грамотность действий. Проведена большая подготовительная работа, максимально эффективно использованы финансовые ресурсы, размер которых были увеличен при поддержке федерального центра по прямому поручению президента РФ Владимира ПУТИНА. Внедрены новые подходы и решения по тушению и профилактике пожаров.

Сегодня в Якутии действует 12 лесных пожаров с площадью, пройденной огнем 84 249. В прошлом году на эту дату действовало 117 лесных пожаров на общей площади 3 925 079 га. Всего с начала пожароопасного сезона 2022 года на территории республики зарегистрировано 522 лесных пожара на площади 536 564,01 га. В аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 1 474 лесных пожара на общей площади 6 250 335,17 га. По сравнению с прошлым годом общее количество пожаров сократилось в 2,8 раза, а площадь, пройденная огнем в 11,7 раз.

Другая ключевая задача — оперативное завершение аварийно-восстановительных работ в Кобяйском и Верхоянском районе, оказание помощи и возмещение ущерба населению. Правительству республики поручено в полном объеме оказать поддержку муниципальным образованиям в решении всех вопросов. Это и доставка грузов для аварийно-восстановительных работ, восстановление объектов, в первую очередь, социальной сферы, а также сельского хозяйства, организации кормозаготовки.

Кроме того, Ил Дархан поручил ускорить темпы по кормозаготовительной кампании в целом по республике, особый упор должен быть сделан на работу мобильных бригад.

Айсен Николаев напомнил о том, что в зоне персональной ответственности муниципальных властей находится капитальный ремонт школ. По поручению президента РФ Владимира Путина выделены колоссальные средства на эти цели. В программу капитального ремонта в республике вошли 58 школ. Сегодня ремонтные работы завершены в 21 школе, средняя строительная готовность по школам, которые должны быть сданы в этом году, составляет 96%, и порядка 62 % на тех объектах, которые будут сданы в 2023 году. «В ближайшие дни все работы должны быть завершены и 1 сентября дети должны пойти в отремонтированные школы. Поручение президента страны должно быть исполнено. Здесь ошибки и затягивания недопустимы», — завершил Николаев.

В ходе работы совета рассмотрены задачи муниципальных властей по профилактике преступности среди несовершеннолетних, усилению архитектурно-градостроительной политики, а также итоги декларационной компании.