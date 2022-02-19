Глава наслега объявил аукцион на покупку иномарки

Главе небольшого якутского села Василию Бурцеву потребовалась легковая иномарка серебристого цвета и мощностью двигателя почти 150 лошадиных сил, за которую он готов заплатить из сельского бюджета 1 900 000 рублей, сообщает ИА SakhaNews.

Глава администрации муниципального образования «Хоринский 1-й наслег» Усть-Алданского района Якутии Василий Бурцев 16 февраля объявил аукцион на покупку нового автомобиля Hyundai Creta. Административным центром и единственным населённым пунктом Хоринского 1-го наслега является село Чаран с населением около 660 человек.

В документации аукциона особо отмечено, что тип автомобиля — легковой, 2021 года выпуска, обязательно серебристого цвета, мощностью двигателя 149,6 л.с., переднеприводной, экологического класса EURO-5. Независимая передняя подвеска автомобиля должна иметь стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости и т.д.

Источником финансирования покупки указан муниципальный бюджет МО «Хоринский 1-й наслег» Усть-Алданского района РС(Я).

Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе истекает 24 февраля.

Василий Бурцев, являясь кандидатом от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (член партии с 2010 года), в сентябре 2021 года одержал победу на выборах главы администрации муниципального образования «Хоринский 1-й наслег» Усть-Алданского района, собрав голоса 258 избирателей (81,65 процента).