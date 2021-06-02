02.06.2021
19:41
277

Якутия

Глава якутского поселка подал в отставку

31 мая  депутаты Ханинского поселкового Совета  приняли отставку главы городского поселения «Поселок Хани» Григория Ведехина, сообщает пресс-служба Нерюнгринского района.  
Как пояснил экс-глава поселка, решение сложить полномочия связано с переходом на новую работу. Григорий Ведехин займет должность генерального директора АО « Байкало-Амурская Горнорудная Корпорация».


На посту главы Городского поселения «Поселок Хани» Григорий Ведехин работал с 2016 года, до этого являлся с директором ООО «САХА ПромТрансСервис», координатором Нерюнгринского местного отделения Якутского регионального отделения ЛДПР,  был депутатом Нерюнгринского районного Совета 3-его созыва. 


Выборы главы поселка состоятся в сентябре, в единый день  голосования. До этого  момента исполнять обязанности первого лица  будет заместитель главы поселка Хани Таисья Кабакова.

Фото: sakha.gov.ru
Источник: sakha.gov.ru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх