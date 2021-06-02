Глава якутского поселка подал в отставку

31 мая депутаты Ханинского поселкового Совета приняли отставку главы городского поселения «Поселок Хани» Григория Ведехина, сообщает пресс-служба Нерюнгринского района.

Как пояснил экс-глава поселка, решение сложить полномочия связано с переходом на новую работу. Григорий Ведехин займет должность генерального директора АО « Байкало-Амурская Горнорудная Корпорация».



На посту главы Городского поселения «Поселок Хани» Григорий Ведехин работал с 2016 года, до этого являлся с директором ООО «САХА ПромТрансСервис», координатором Нерюнгринского местного отделения Якутского регионального отделения ЛДПР, был депутатом Нерюнгринского районного Совета 3-его созыва.



Выборы главы поселка состоятся в сентябре, в единый день голосования. До этого момента исполнять обязанности первого лица будет заместитель главы поселка Хани Таисья Кабакова.