18.01.2023
00:55
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Якутия

Глава якутского наслега 20 лет моется на морозе. Его -56 градусов не испугали!💪🥶

20 лет глава наслега Балаганнаах Верхневилюйского улуса совершает водные процедуры на свежем воздухе. Не стал исключением день 15 января 2023 года, несмотря на 56 градусный мороз. Глава наслега спокойно помыл голову шампунем и хорошенько сполоснулся. Вот такие муниципальные руководители в Якутии — ничем их не испугаешь!

Источник: YouTube-канал "Удивительная Якутия"

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