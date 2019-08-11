Глава Якутска провела совещание

В пятницу, 9 августа глава города Якутска Сардана Авксентьева провела совещание с руководителями новых образовательных учреждений, представителей проектных, подрядных организаций и структурных подразделений окружной администрации города Якутска по вопросам устранения недостатков строительства объектов.

В совещании также приняли участие первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, заместитель главы по социальным вопросам Наталья Степанова, исполняющий обязанности заместителя главы по развитию территорий Евгений Григорьев.

О сроках выполнения работ по устранению недостатков строительства объектов в рамках государственно-частного партнерства проинформировал заместитель генерального директора ООО «Газэнергомонтаж» Андрей Урум.

«На сегодняшний день ведутся работы по устранению замечаний Роспотребнадзора. По школе «Айыы кыhата» и детскому саду «Цветик-семицветик» — нужно закончить работы по озеленению, благоустройству территорий. С понедельника на всех объектах приступаем к монтажу бетонного оборудования. После этого остается только собрать и расстановить технологическее оборудование», — доложил Андрей Урум.

В ходе совещания руководители образовательных учреждений получили от подрядчика ответы на интересующие вопросы о строительных работах, благоустройстве.

Далее шла речь о дополнительной закупке мебели для новых объектов. И.о. начальника Управления образования Екатерина Семенец сообщила об источниках финансирования на приобретение необходимых предметов мебели.

Заслушав доклад Управления образования, Сардана Авксентьева потребовала доложить на следующей встрече об изыскании недостающих средств. «По всем образовательным заведениям необходимо уточнить потребности организаций, критичные моменты для получения лицензий и посчитать, что можно докупить до 31 декабря», — резюмировала мэр.

По итогам совещания глава города Якутска поручила заместителям до 15 августа принять необходимые меры по комплектации документов.

На совещании были запланированы следующие объезды и повторное совещание с руководителями образовательных учреждений.